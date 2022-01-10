Італійський принц подав до суду на подругу з Білорусі, вимагаючи повернути дорогі подарунки

Втім, попри розбіжності, пара провела разом різдвяні свята.

Великосвітський скандал. 51-річний італійський принц Джакомо Бонанно ді Лінгуаглосса подав до суду свою 35-річну подругу, уродженку Білорусі, Тетяну Ященко. Принц стверджує, що Тетяна використала його, щоб отримувати подарунки, загальна вартість яких майже сягнула мільйона євро, а потім подала на нього до суду. Аристократ подав зустрічний позов. А за самою історією, що нагадує сюжет серіалу, слідкує вся Європа. Про це пише Daily Mail.

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Джакомо та Тетяна познайомилися у 2019 році на званій вечері в Римі. І надалі відносини розвивалися стрімко. Пара подорожувала по всьому світу, відвідавши Монте-Карло, Дубай та Мальдіви.

Також принц презентував своїй подрузі Mercedes вартістю 83 000 євро, частку в готельному бізнесі, дорогі прикраси та 18 тисяч євро на квартиру в Римі.

Проте в березні 2020 року Тетяна подала позов проти принца, стверджуючи, що він її переслідує. Також вона найняла психіатра, який повинен був дати свідчення від її імені, але лікар, зрештою, перейшов на бік принца і тепер заявляє, що саме палкий італієць є постраждалою стороною, і його колишня клієнтка "скористалася психологічною крихкістю аристократа".

Фото: Facebook Giacomo Bonanno Di Linguaglossa Фото: Facebook Giacomo Bonanno Di Linguaglossa Фото: Facebook Giacomo Bonanno Di Linguaglossa Фото: Facebook Giacomo Bonanno Di Linguaglossa

На суді повідомили, що Тетяна відправляла колишньому коханому повідомлення, у яких називала його "нечесним та брехливим зрадником, позбавленим співчуття".

Але вже в грудні Джакомо завдав удару у відповідь і тепер подав зустрічний позов, стверджуючи, що був травмований розлученням, яке сталося раніше, а тому не здатний приймати розумні рішення. Але він усе ще вважає, що його обдурили і хоче повернути хоча б частину дорогих подарунків.

Попри судовий позов, що триває, відомо, що пара провела Різдво і Новий рік разом. А принц буквально днями запостив чергову порцію фотографій зі своєю коханою, зізнавшись їй у коханні.

Один з підписників Джакомо запитав у коментарях, чи вдалося парі помиритися. На що принц коротко відповів: "Ми і не сварилися". Чи означає це, що позов незабаром буде анульований, сказати складно.