Боб Сагет, звезда сериала "Как я встретил вашу маму", был найден мертвым

Тело комика обнаружили в гостиничном номере во Флориде

В возрасте 65 лет скончался известный американский комик и актер Боб Сагет. Тело мужчины было найдено в отеле Ritz-Carlton Orlando во Флориде, куда Боб отправился в рамках своего концертного тура. Об этом пишет TMZ.

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Отчего скончался Сагет – пока неизвестно. "Мужчину опознали как Роберта Сагета, и на месте происшествия было объявлено, что он скончался. Следователи не обнаружили никаких признаков насильственной смерти или употребления наркотиков", — говорится в заявлении шерифа.

Накануне он выступил в клубе, как и было запланировано, о чем и написал в соцсетях, сопроводив сообщение своей фотографией на сцене.

[ + – ] Последнее фото Боба Сагета Фото: Twitter bob saget

"Мне понравилось сегодняшнее шоу в Джексонвилле. Действительно приятная публика. Много позитива. Я и не почувствовал, как выстпал более двух часов. Я снова в игре, такой какой она была, когда мне было 26 лет. Думаю, я нахожу свой новый голос и наслаждаюсь каждым этим моментом. Увидимся через две недели", — написал Сагет.

[ + – ] Одно из последних фото Боба Сагета Фото: Twitter bob saget

Боб Сагет прославился благодаря роли Дэнни Таннера в американском ситкоме "Полный дом", который транслировался каналом ABC с 1987 по 1995 год. А также в качестве ведущего телепередачи America's Funniest Home Videos. Его критиковали за слишком непристойные шутки, но благодаря им же он и стал популярен.

Наиболее Сагет прославился благодаря комедийному сериалу "Как я встретил вашу маму". В этом ситкоме ему досталась роль рассказчика.

[ + – ] Боб Сагет и Джош Рэндор, исполнитель роли Теда Мосби

Сагет озвучивал Теда Мосби из будущего – главного героя, который в 2030 году описывает дочери и сыну события жизни его и его друзей в Нью-Йорке 2000-х годов до знакомства с будущей женой.

В 1998 году вышел его первый полнометражный фильм "Грязная работа".