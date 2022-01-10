Боб Сагет, зірка серіалу "Як я зустрів вашу маму", знайдений мертвим
Тіло коміка виявили в готельному номері у Флориді.
У віці 65 років помер відомий американський комік та актор Боб Сагет. Тіло чоловіка було знайдено в готелі Ritz-Carlton Orlando у Флориді, куди Боб вирушив у межах свого концертного туру. Про це пише TMZ.
Чому помер Сагет — поки невідомо. "Чоловіка впізнали як Роберта Сагета, і на місці події було оголошено, що він помер. Слідчі не виявили жодних ознак насильницької смерті чи вживання наркотиків", — йдеться в заяві шерифа.
Напередодні він виступив у клубі, як і було заплановано, про що і написав у соцмережах, супроводжувавши повідомлення своєю фотографією на сцені.
"Мені сподобалося сьогоднішнє шоу в Джексонвіллі. Дійсно приємна публіка. Багато позитиву. Я й не відчув, як виступав понад дві години. Я знову в грі, такою якою вона була, коли мені було 26 років. Думаю, я знаходжу свій новий голос і насолоджуюся кожним цим моментом. Побачимося за два тижні", — написав Сагет.
Боб Сагет прославився завдяки ролі Денні Таннера в американському ситкомі "Повний дім", який транслювався каналом ABC з 1987 до 1995 року. А також як ведучий телепередачі America's Funniest Home Videos. Його критикували за надто непристойні жарти, але завдяки їм він і став популярним.
Найбільше Сагет прославився завдяки комедійному серіалу "Як я зустрів вашу маму". У цьому ситкомі йому дісталася роль оповідача.
Сагет озвучував Теда Мосбі з майбутнього – головного героя, який у 2030 році описує дочці та сину події життя його та його друзів у Нью-Йорку 2000-х років до знайомства з майбутньою дружиною.
У 1998 році вийшов його перший повнометражний фільм "Брудна робота".