Старый Новый год 2022. Что поставить на праздничный стол

Праздничный стол на Старый Новый год отличается обилием мясных блюд, однако ключевым его составляющим по-прежнему остается кутья.

С 13 на 14 января в Украине отмечается Новый год по старому стилю (юлианскому календарю), во время которого вся семья собирается за богатым столом на ужин. Поскольку Рождественский пост позади, меню вечера гораздо разнообразнее и сытнее, чем на Сочельник. Фокус собрал самые интересные рецепты, которые пригодятся тем, кто еще не решил, что приготовить.

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Щедрая кутья

Как и на Рождество, на Старый Новый год кутья является ключевым блюдом на столе, но, в отличие от рождественской, эта сдобрена маслом, молоком или сливками, из-за чего и получила свое название "щедрая" или "богатая". Некоторые хозяйки добавляют в нее шоколад, ликер и другие ингредиенты, придающие блюду насыщенный вкус.

Кутью начинали готовить еще утром, 13 января. Ее делают из пшеницы, меда и мака, причем каждый из ингредиентов имеет символическое значение. Зерно – это символ воскрешения, возрождения, мед – символ здоровья и сладкой жизни, а мак – символ достатка.

Щедрая кутья со сливками

Ингредиенты:

Перловая крупа – 200 гр;

Мак – 100 гр;

Орехи грецкие – 100 гр;

Изюм – 100 гр;

Мед – 2 ст.л;

Курага – 100 гр;

Сливки – 70 гр.

Перловую крупу залить водой в соотношении 1 стакан зерна к 2 стаканам воды и поставить на огонь. Варить на среднем огне около часа. Когда каша будет готова, в нее нужно влить сливки и проварить еще две минуты, пока зерно не впитает их. Мак залить кипятком, а когда настоится – слить воду и размять в ступке, пока не пустит белое молочко. Измельчить грецкие орехи и курагу. Все ингридиенты смешать, добавив мед.

Щедрая кутья из риса с шоколадом

Ингредиенты:

Рис – 400 гр;

Шоколад (темный или молочный) – 100 гр;

Мед – 50 гр;

Мак – 100 гр;

Сухофрукты –100 гр.

Рис (желательно бать рассыпчатый) залить кипятком из расчета 1:1,5, плотно накрыть кастрюлю крышкой и варить: 3 минуты на сильном огне, затем 6 – на среднем и опять 3 – на маленьком. После того как рис сняли с огня, крышку не открывать еще 15 минут, давая рису настояться на пару.

В готовую кашу добавить тертый шоколад, мед, сухофрукты и мак, предварительно залитый кипятком и растертый.

Кутья с ликером

Ингредиенты:

Пшеница – 400 гр;

Мак – 200 гр;

Орехи – 100 гр;

Сухофрукты – 150 гр;

Сушеные яблоки и груши – 50 гр;

Мед – 100 гр;

Ликер – 1 ст.л.

Сначала нужно приготовить узвар. Залить 50 г промытых сушеных яблок и груш 200 мл воды и доведите до кипения. Снять с плиты и дать настояться около двух часов. Отварить пшеницу до готовности. Чтобы она быстрее сварилась, лучше замочить ее с вечера в расчете 1 часть зерна к двум частям воды. Утром воду слить и залить таким же количеством чистой и варить

Мак залить кипятком, затем растереть. Орехи и сухофрукты разрезать на небольшие кусочки. Соединить пшеницу с сухофруктами, орехами и маком. В стакане узвара размешать мед и добавить его в кутью. Готовая кутья не должна быть жидкой, поэтому может понадобиться меньше компота. В конце в кашу добавить ложку ликера.

Щедрая кутья с маслом

Ингредиенты:

Пшеница –1 стакан;

Вода – 3 стакана;

Масло – 50 гр;

Мед – 2-3 ст. л;

Мак – 2 ст. л;

Грецкие орехи;

Изюм;

Клюква;

Курага;

Цукаты;

Цедра лимона и 1 ст. л лимонного сока

Пшеницу (1 стакан) залить тремя стаканами воды на ночь для набухания. Утром слить воду и залить тремя стаканами чистой воды. Варить на небольшом огне 30-60 минут до готовности. Если после того, как пшеница будет полностью готова, останется немного воды, то ее нужно слить.

В готовую горячую еще кашу добавить масло, курагу, изюм, клюкву (если они слишком твердые, то предварительно замочить) цукаты и порезанные мелко грецкие орехи. Добавить 2 ст. л мака, 2 ст. л меда, цедру лимона натираем, а с оставшегося лимона выдавить 1 ст. л лимонного сока и тоже добавить к пшенице.

Все хорошо перемешать и оставить в холодильнике как минимум на два часа, чтобы кутья настоялась.

[ + – ] Щедрая кутья с маслом от Карины Цимбал

Салат из ветчины и риса

Ингредиенты:

Ветчина – 250 гр;

Рис – 150 гр;

Томаты – 100 гр;

Твердый сыр – 80 гр;

Майонез – 60 гр;

Маслины без косточек – 40 гр;

Зеленый салат – 30 гр;

Яйца – 2 шт;

Горчица, зелень, соль, перец.

Отварить рис. Пока он готовиться, нарезать томаты маленькими кубиками (как можно мельче), а сыр, листья салата, ветчину и яйца нарезать соломкой. Все продукты сложить в салатницу и смешать с майонезом. Поверхность разровнять, покрыть еще тонким слоем майонеза. Это нужно больше для украшения, чем для вкуса. По диаметру салатника блюдо украсить маслинами. Можно для украшения использовать вареное яйцо. Порезать его кружочками и разложить поверх готового салата, все посыпать мелко нарезанной зеленью

Мясной рулет

Ингредиенты:

Мясо шея свинина – 1 кг;

Морковь – 1 шт;

Шампиньоны – 200 гр;

Сыр – 100 гр;

Чеснок – 1 зубчик;

Укроп — 30 гр;

Сливочное масло – 20 гр;

Соль, перец, розмарин.

Мясо разрезать на половину по середине не доходя до конца 1 см. Затем разрезать по бокам и развернуть. Должна получиться "книжка". Отбить мясо через пленку. Для начинки обжарить грибы с морковью и одним зубчиком чеснока. Все сложить в емкость, добавить сыр и перемешать.

Мясо натереть солью и перцем, поместить на пленку, выложить начинку и скатать в рулет. Зафиксировать его жгутами, кулинарной веревкой или зубочистками.

Рулет обжарить на сковородке до красивой корочки с двух сторон. Это займет около двух минут с каждой стороны. Затем форму смазать сливочным маслом, добавить розмарин. Выпекать час и 15 минут при 190 С. Через каждые 15 минут поливать рулет соком.

[ + – ] Мясной рулет по рецепту Ксении Патриной

Запеченная птица является одним из самых популярных поисковых запросов в канун праздника. Чаще всего ее готовят с фруктами и поливают соусом, чтобы на выходе получилась сочная тушка с румяной корочкой.

Утка, запеченная с мандаринами и яблоками

Ингредиенты:

Утка – 1 шт;

Яблоки;

Мандарины;

Соль, перец по вкусу.

Утку вымыть, натереть адыгейской (если нет, то простой солью со специями) и оставить на полчаса. Яблоки и мандарины нарезать, начинить утку и зашить брюшко. Тушку проткнуть зубочистками в нескольких местах. Утку поместить в рукав для запекания, завязать его с обеих сторон, и отправить в разогретую до 200 градусов на два часа. Затем вскрыть рукав и полить тушку соусом.

Для его приготовления понадобятся:

Мандариновый или апельсиновый сок – 1 стакан;

Мед – 2 ст. л;

Соевый соус.

Запекать еще 10-15 минут, пока корочка зарумянится.

[ + – ] Румяная утка с яблоками и мандаринами к праздничному столу

Утка в соево-апельсиновой глазури с пятью специями

Ингредиенты:

Тушка утки весом около 2 кг;

2 апельсина;

небольшой кусочек корня имбиря;

2 ч. л. смеси "5 специй" (молотые корица, бадьян, фенхель, сычуаньский перец и гвоздика в равных пропорциях);

2 зубчика чеснока;

2 ст. л. темного соевого соуса.

Натереть цедру апельсинов на мелкой терку в миску. Сами апельсины разрезать на 4-6 частей каждый. Очищенный имбирь нарезать тонкими ломтиками. К цедре добавить соевый соус, натертый чеснок, соли и 1 ч. л. пряной смеси. Перемешать.

Внутреннюю полость утки натереть солью, туда же отправить апельсины и имбирь. Связат утке ноги так, чтобы полость была прикрыта.

Натереть утку солью и 1 ч. л. смеси "5 специй" снаружи. Отправить в предварительно разогретую до 220 градусов духовку. Запекать в течение 20 минут. Достать утку, смазать кисточкой соевым маринадом и снова отправить в духовку, снизив температуру до 180 градусов и продолжая запекать утку до готовности еще около 60-70 минут. В процессе еще пару раз смазать маринадом.

[ + – ] Утка в соево-апельсиновой глазури с пятью специями

Кекс

Ингредиенты:

Мука – 280 гр

Какао-порошок – 30 гр;

Масло сливочное – 250 гр;

Сахар – 300 гр;

Яйцо куриное – 5 шт;

Разрыхлитель теста – 6 гр;

Корица – 0.5 ч. л;

Кардамон – 0.5 ч. л;

Орех мускатный – 0.5 ч. л;.

Имбирь – 0.5 ч. л;

Соль (щепотка) ;

Сухофрукты – 150 г;

Орехи – 50 г;

Коньяк – 100 мл;

Цедра апельсина;

Сок апельсиновый – 30 мл;

Белок яичный – 1 шт;

Сахарная пудра – 190 гр.

Измельчить орехи.

Измельчить сухофрукты и цукаты, добавить к ним цедру и коньяк. Оставить настаиваться на несколько часов.

В чашу просеять муку, какао, разрыхлитель, соль, специи.

Отдельно взбить мягкое масло с сахаром. К взбитому маслу ввести по одному яйцу, перешивая каждый раз. Влить апельсиновый сок. По частям добавить сухие ингредиенты, перемешать до однородного состояния.

С сухофруктов слить остатки коньяка, промокнуть салфеткой, добавить их в тесто вместе с орехами, перемешать.

Тесто выложить, в смазанную маслом и посыпанную мукой форму. Выпекать при 170 около 50 минут, готовность проверить шпажкой.

Готовый, остывший кекс достать из формы, срезать (по желанию) вздутую часть. Взбить белок до появления первых пузырьков воздуха, добавить часть сахарной пудры и перетереть. Добавить лимонную кислоту и ввести остальную пудру по частям. Нанести глазурь на кекс и украсить фруктами или орехами.