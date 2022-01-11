Старий Новий рік 2022. Що поставити на святковий стіл

Святковий стіл на Старий Новий рік відрізняється великою кількістю м'ясних страв, проте ключовим його складником, як і раніше, залишається кутя.

З 13 на 14 січня в Україні відзначається Новий рік за старим стилем (юліанським календарем), під час якого вся сім'я збирається за багатим столом на вечерю. Оскільки Різдвяний піст позаду, меню вечора набагато різноманітніше і ситніше, ніж на Святвечір . Фокус зібрав найцікавіші рецепти, які стануть у нагоді тим, хто ще не вирішив, що приготувати.

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Щедра кутя

Як і на Різдво, на Старий Новий рік кутя є ключовою стравою на столі, але, на відміну від різдвяної, ця присмачена маслом, молоком або вершками, через що і отримала свою назву "щедра" або "багата". Деякі господині додають до неї шоколад, лікер та інші інгредієнти, що надають страві насиченого смаку.

Кутю починали готувати ще вранці, 13 січня. Її роблять із пшениці, меду та маку, причому кожен з інгредієнтів має символічне значення. Зерно – це символ воскресіння, відродження, мед – символ здоров'я та солодкого життя, а мак – символ достатку.

Щедра кутя з вершками

Інгредієнти:

Перлова крупа – 200 г;

Мак – 100 гр;

Горіхи грецькі – 100 гр;

Родзинки – 100 гр;

Мед – 2 ст.

Курага – 100 гр;

Вершки – 70 гр.

Перлову крупу залити водою у співвідношенні 1 склянка зерна до 2 склянок води та поставити на вогонь. Варити на середньому вогні близько години. Коли каша буде готова, у неї потрібно влити вершки і проварити ще дві хвилини, доки зерно не вбере їх. Мак залити окропом, а коли настоїться – злити воду і розім'яти у ступці, доки не пустить біле молочко. Подрібнити волоські горіхи та курагу. Усі інгредієнти змішати, додавши мед.

Щедра кутя з рису з шоколадом

Інгредієнти:

Рис – 400 г;

Шоколад (чорний або молочний) — 100 гр;

Мед – 50 г;

Мак – 100 гр;

Сухофрукти — 100 гр.

Рис (бажано розсипчастий) залити окропом з розрахунку 1:1,5, щільно накрити каструлю кришкою і варити: 3 хвилини на сильному вогні, потім 6 — на середньому і знову 3 — на маленькому. Після того, як рис зняли з вогню, кришку не відкривати ще 15 хвилин, даючи рису настоятися на парі.

У готову кашу додати тертий шоколад, мед, сухофрукти та мак, попередньо залитий окропом та розтертий.

Кутя з лікером

Інгредієнти:

Пшениця – 400 гр;

Мак – 200 гр;

Горіхи – 100 г;

Сухофрукти – 150 г;

Сушені яблука та груші – 50 гр;

Мед – 100 г;

Лікер — 1 ст.

Спочатку потрібно приготувати узвар. Залити 50 г промитих сушених яблук та груш 200 мл води та довести до кипіння. Зняти з плити та дати настоятися близько двох годин. Відварити пшеницю до готовності. Щоб вона швидше зварилася, краще замочити її з вечора з розрахунку 1 частина зерна до двох частин води. Вранці воду злити та залити такою ж кількістю чистої і варити

Мак залити окропом, потім розтерти. Горіхи та сухофрукти розрізати на невеликі шматочки. З'єднати пшеницю із сухофруктами, горіхами та маком. У склянці узвару розмішати мед і додати в кутю. Готова кутя не повинна бути рідкою, тому може знадобитися менше компоту. Наприкінці в кашу додати ложку лікеру.

Щедра кутя з олією

Інгредієнти:

Пшениця — 1 склянка;

Вода – 3 склянки;

Олія – 50 гр;

Мед — 2-3 ст. л;

Мак – 2 ст. л;

Грецькі горіхи;

Родзинки;

Журавлина;

Курага;

Цукати;

Цедра лимона та 1 ст. л лимонного соку

Пшеницю (1 склянку) залити трьома склянками води на ніч для набухання. Вранці злити воду та залити трьома склянками чистої води. Варити на невеликому вогні 30-60 хвилин до готовності. Якщо після того, як пшениця буде повністю готова, залишиться трохи води, її потрібно злити.

У готову гарячу ще кашу додати масло, курагу, родзинки, журавлину (якщо вони занадто тверді, то попередньо замочити) цукати та порізані дрібно волоські горіхи. Додати 2 ст. л маку, 2 ст. л меду, цедру лимона натираємо, а з лимона, що залишився, видавити 1 ст. л лимонного соку і також додати до пшениці.

Усе добре перемішати і залишити в холодильнику щонайменше на дві години, щоб кутя настоялася.

[ + – ] Щедра кутя з олією від Карини Цимбал

Салат з шинки та рису

Інгредієнти:

Шинка – 250 гр;

Рис – 150 г;

Томати – 100 гр;

Твердий сир – 80 г;

Майонез – 60 г;

Маслини без кісточок – 40 г;

Зелений салат – 30 гр;

Яйця – 2 шт;

Гірчиця, зелень, сіль, перець.

Відварити рис. Поки він готується, нарізати томати маленькими кубиками (якнайменше), а сир, листя салату, шинку і яйця нарізати соломкою. Усі продукти скласти в салатницю та змішати з майонезом. Поверхню розрівняти, покрити тонким шаром майонезу. Це потрібно більше для прикраси, ніж смаку. По діаметру салатника страву прикрасити маслинами. Можна для прикраси використати варене яйце. Порізати його кружечками і розкласти поверх готового салату, посипати все дрібно нарізаною зеленню

М'ясний рулет

Інгредієнти:

М'ясо шиї свинини – 1 кг;

Морква – 1 шт.;

Печериці – 200 гр;

Сир – 100 гр;

Часник – 1 зубчик;

Кріп — 30 гр;

Вершкове масло – 20 гр;

Сіль, перець, розмарин.

М'ясо розрізати на половину посередині, не доходячи до кінця 1 см. Потім розрізати з боків і розгорнути. Повинна вийти "книжка". Відбити м'ясо через плівку. Для начинки обсмажити гриби з морквою та одним зубчиком часнику. Усе скласти в ємність, додати сир і перемішати.

М'ясо натерти сіллю та перцем, помістити на плівку, викласти начинку і скачати в рулет. Зафіксувати його джгутами, кулінарним мотузком або зубочистками.

Рулет обсмажити на сковорідці до гарної скоринки з обох боків. Це займе близько двох хвилин з кожного боку. Потім форму змастити вершковим маслом, додати розмарин. Випікати годину та 15 хвилин при 190 С. Через кожні 15 хвилин поливати рулет соком.

[ + – ] М'ясний рулет за рецептом Ксенії Патріної

Запечений птах є одним з найпопулярніших пошукових запитів напередодні свята. Найчастіше його готують із фруктами та поливають соусом, щоб на виході вийшла соковита тушка з рум'яною скоринкою.

Качка, запечена з мандаринами та яблуками

Інгредієнти:

Качка – 1 шт;

Яблука;

Мандарини;

Сіль, перець за смаком.

Качку вимити, натерти адигейською (якщо ні, то простою сіллю зі спеціями) і залишити на пів години. Яблука та мандарини нарізати, начинити качку і зашити черевце. Тушку проткнути зубочистками в кількох місцях. Качку помістити в рукав для запікання, зав'язати його з обох боків, і відправити в розігріту до 200 градусів духовку на дві години. Потім розкрити рукав і полити соусом тушку.

Для її приготування знадобляться:

Мандариновий чи апельсиновий сік – 1 склянка;

Мед – 2 ст. л;

Соєвий соус.

Запікати ще 10-15 хвилин, поки скоринка зарум'яниться.

[ + – ] Рум'яна качка з яблуками та мандаринами до святкового столу

Качка в соєво-апельсиновій глазурі з п'ятьма спеціями

Інгредієнти:

Тушка качки завважки близько 2 кг;

2 апельсини;

невеликий шматочок кореня імбиру;

2 ч. л. суміші "5 спецій" (мелені кориця, бадьян, фенхель, сичуаньський перець та гвоздика в рівних пропорціях);

2 зубчики часнику;

2 ст. л. темного соєвого соусу.

Натерти цедру апельсинів на дрібну тертку в миску. Самі апельсини розрізати на 4-6 частин кожен. Очищений імбир нарізати тонкими скибочками. До цедри додати соєвий соус, натертий часник, солі та 1 ч. л. пряної суміші. Перемішати.

Внутрішню порожнину качки натерти сіллю, туди відправити апельсини та імбир. Зв'язати качці ноги так, щоб порожнина була прикрита.

Натерти качку сіллю та 1 ч. л. суміші "5 спецій" зовні. Відправити в попередньо розігріту до 220 градусів духовку. Запікати протягом 20 хвилин. Дістати качку, змастити пензликом соєвим маринадом і знову відправити в духовку, зменшивши температуру до 180 градусів і продовжуючи запікати качку до готовності ще близько 60-70 хвилин. У процесі ще кілька разів змастити маринадом.

[ + – ] Качка в соєво-апельсиновій глазурі з п'ятьма спеціями

Кекс

Інгредієнти:

Борошно — 280 гр

Какао-порошок – 30 гр;

Масло вершкове – 250 гр;

Цукор – 300 г;

Яйце куряче — 5 шт;

Розпушувач тіста – 6 г;

Кориця – 0.5 ч. л;

Кардамон – 0,5 ч. л;

Горіх мускатний — 0.5 ч. л;

Імбир – 0,5 ч. л;

Сіль (щіпка);

Сухофрукти – 150 г;

Горіхи – 50 г;

Коньяк – 100 мл;

Цедра апельсина;

Сік апельсиновий – 30 мл;

Білок яєчний – 1 шт.;

Цукрова пудра – 190 грн.

Подрібнити горіхи.

Подрібнити сухофрукти та цукати, додати до них цедру та коньяк. Залишити настоятись на кілька годин.

У чашу просіяти борошно, какао, розпушувач, сіль, спеції.

Окремо збити м'яке масло з цукром. До збитого масла ввести по одному яйцю, перешиваючи щоразу. Влити апельсиновий сік. Частинами додати сухі інгредієнти, перемішати до однорідного стану.

Із сухофруктів злити залишки коньяку, промокнути серветкою, додати їх у тісто разом з горіхами, перемішати.

Тісто викласти у змащену маслом і посипану борошном форму. Випікати за 170 близько 50 хвилин, готовність перевірити шпажкою.

Готовий, охолонутий кекс дістати з форми, зрізати (за бажанням) здуту частину. Збити білок до появи перших бульбашок повітря, додати частину цукрової пудри і перетерти. Додати лимонну кислоту і ввести решту пудри частинами. Нанести глазур на кекс і прикрасити фруктами чи горіхами.