Тренд сезона. Рианна показала, с чем носить жилет-пуховик

Певица отправилась на романтический ужин со своим бойфрендом, одевшись по последней моде

Рианна уже давно не скрывает свои отношения с рэпером A$AP Rocky. И каждый с ним выход в свет использует для того, чтобы продемонстрировать очередной модный образ. Об этом пишет Daily Mail.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Для ужина в модном ресторане, певица и успешная бизнес-леди выбрала самый последний тренд сезона – пуховый жилет из коллаборации Gucci и Balenciaga Hacker Project.

[ + – ] A$AP Rocky и Рианна

За таким жилетом охотятся все модницы мира, а его стоимость более трех тысяч долларов. Образ она дополнила шелковым платком Gucci, завязав его на голове в духе кинодив Старого Голливуда и массивными золотыми украшениями.

Так предполагалось, что вечер будет романтическим, то Рианна была в шелковом платье-комбинации, которые снова вернулись в моду и изящных босоножках с тонкими ремешками.

A$AP Rocky был в обычном кэжуал-образе, но особое внимание привлекала его вязаная шапка-балаклава, самый модный головной убор этой зимы с маской на пуговичках.

Напомним, пара встречается с мая 2021 года. По крайней тогда они перестали скрывать свои отношения.

Рианна и A$AP Rocky познакомились на съемках музыкального клипа, но, стоит напомнить, что новых альбомов она не выпускала с 2016 года. Певица была занята своей линией нижнего белья и косметики Savage Fenty.

В прошлом году ее состояние составляло более 1,7 миллионов долларов. Причем большую часть этой суммы она заработала именно благодаря своим модным маркам.