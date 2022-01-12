Тренд сезону. Ріанна показала, з чим носити жилет-пуховик

Співачка вирушила на романтичну вечерю зі своїм бойфрендом, одягнувшись за останньою модою.

Ріанна вже давно не приховує свої стосунки з репером A$AP Rocky. І кожен із ним вихід у світ використовує для того, щоб продемонструвати черговий модний образ. Про це пише Daily Mail.

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Для вечері в модному ресторані, співачка й успішна бізнес-леді обрала останній тренд сезону — пуховий жилет із колаборації Gucci та Balenciaga Hacker Project.

[ + – ] A$AP Rocky та Ріанна

За таким жилетом полюють усі модниці світу, а його вартість понад три тисячі доларів. Образ вона доповнила шовковою хусткою Gucci, зав'язавши її на голові в дусі кінодів Старого Голлівуду та масивними золотими прикрасами.

Так передбачалося, що вечір буде романтичним, то Ріанна була у шовковій сукні-комбінації, які знову повернулися в моду та витончених босоніжках із тонкими ремінцями.

A$AP Rocky був у звичайному кежуал-образі, але особливу увагу привертала його в'язана шапка-балаклава, наймодніший головний убір цієї зими з маскою на ґудзиках.

Нагадаємо, пара зустрічається з травня 2021 року. Принаймні тоді вони припинили приховувати свої стосунки.

Ріанна й A$AP Rocky познайомилися на зйомках музичного кліпу, але варто нагадати, що нових альбомів вона не випускала з 2016 року. Співачка була зайнята своєю лінією спідньої білизни та косметики Savage Fenty.

Минулого року її статки становили понад 1,7 мільйонів доларів. Причому більшу частину цієї суми вона заробила завдяки своїм модним маркам.