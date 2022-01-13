Самые страшные. Топ-10 фильмов ужасов 2021 года

В 2022 году запланированы премьеры весьма интересных фильмов, но их еще нужно дождаться

13 января состоится премьера фильма "Крик", пятый фильм классической "ужасающей" франшизы. В апреле, вероятно, все же состоится показ мрачного вампирского хоррора "Морбиус" с Джаредом Лето в главной роли, а пока неясно когда, но точно в 2022 году состоится перезапуск культового фильма 1987 года "Восставший из ада".

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Но пока все эти наверняка устрашающие фильмы выйдут и появиться возможность их посмотреть, любители ужасов могут скоротать время за просмотром лучших хорроров прошлого, 2021 года. Профильный ресурс Dread Central представил топ-10 поистине страшных фильмов.

Мы должны что-нибудь предпринять

На десятом месте хоррор режиссера Шона О’Грэйди по новелле Макса Бута. Семья, прячась от урагана, находит убежище в доме. Но оказывается, что выбраться из него они уже не могут.

[ + – ] Трейлер фильма "Мы должны что-нибудь предпринять"

"Это сенсация. Это действительно страшно — постоянно нарастающие безумие и паранойя", — сообщают кинокритики и рекомендуют фильм к просмотру.

Псих-расчленитель

Не смотря на название, это скорей черная комедия, нежели фильм ужасов. Но кинокритики уже назвали канадский фантастический хоррор классическим ужастиком в стиле 1980-х.

[ + – ] Трейлер фильма "Псих-расчленитель"

Брату с сестрой по имени Люк и Мими попадает в руки редкий артефакт, контролирующий, собственно, психа-расчленителя, который собирался уничтожить галактику, но вместо этого занимается всякими безобидными глупостями в идиллическом пригороде.

Злое

Джеймс Ван, снявший франшизы "Пила", "Астрал" и "Заклятье", вернулся, чтобы ужасать дальше. Фильм "Злое" он снял по собственному графическому роману.

[ + – ] Трейлер фильма "Злое"

По сюжету, молодую женщину Мэдисон преследуют видения, в которых маньяк Гэбриэл, способный управлять электричеством, убивает людей. Кинокритики считают, что это идеальный ужастик, а его концовка "внезапна и сюрреалистична".

Мое сердце не будет биться, пока ты не прикажешь

Это скорей грустная драма, чем фильм ужасов. Дуэйн и Джесси, брат с сестрой, вынуждены убивать людей, чтобы поддерживать жизнь в их младшем брате Томасе.

[ + – ] Трейлер фильма "Мое сердце не будет биться, пока ты не прикажешь"

Их мучает совесть, но остановиться они не могут, из-за любви к брату. Пока им не приходится делать нелегкий выбор. Кинокритики назвали дебютный полнометражный фильм Джонатана Куартоса "эмоциональным и разрушительным".

Спасительница

Студия A24, снявшая уже ставшими культовыми "Ведьму" и "Мидсомар", представляет не менее мрачную картину "Спасительница".

[ + – ] Трейлер фильма "Спасительница"

Фильм расскажет историю религиозной сиделки Мод и ее подопечной – смертельно больной танцовщице Аманде. Кинокритики уже назвали его "идеальным фильмом ужасов".

Оборотни внутри

Киноадаптация VR-игры Ubisoft – это скорей комедийный фильм ужасов с обилием черного юмора и реками бутафорской крови.

[ + – ] Трейлер фильма "Оборотни внутри"

На городок Биверфилдс налетает снежная буря, после чего у жителей пропадает свет, а потому все обитатели города, включая пугливого шерифа и его подружку почтальона, собираются в местной гостинице. Но кто-то начинает нападать на людей.

Чаки

На четвертом месте не фильм, а сериал про демоническую куклу Чаки. 14-летний Джейк Уилер приобретает Чаки на гаражной распродаже. И, как водится, ни к чему хорошему это не приводит.

[ + – ] Трейлер сериала "Чаки"

Кукла начинает терроризировать жителей города и на свет выходят все самые темные тайны. Сериал уже продолжили на второй сезон.

Кэндимен

Первый фильм о городской легенде был снят еще в 1992 году. По слухам , если встать перед зеркалом и пять раз произнести "Кэндимен", то он появится и вспорет живот тому, кто его вызвал, железным крюком.

[ + – ] Трейлер фильма "Кэндимен"

И, конечно, желающих пощекотать нервы, хоть отбавляй. В Сети критиковали слишком подробный трейлер фильма-сиквела, но сама картина оказалась весьма достойным продолжением.

Дом на другой стороне

Классический фильм ужасов от режиссера Дэвида Брукнера про дом с привидениями. По сюжету, муж Бет, архитектор Оуэн, покончил с собой возле их дома, который он построил сам.

[ + – ] Трейлер фильма "Дом на другой стороне"

После его смерти женщине кажется, что дом населяют призраки, но когда она пытается развеять собственные подозрения, то оказывается, что у ее покойного супруга были мрачные тайны.

Титан

Первое место досталось сюрреалистичному боди-хоррору француженки Жюлии Дюкурно. Ранее Жюлия сняла фильма "Сырое", представленный на Каннском фестивале. Фильм "Титан" получил "Золотую пальмовую ветвь", так что это "самый титулованный" фильм в подборке.

[ + – ] Трейлер фильма "Титан"

Кинокритики считают, что фильм о девушке Алексии, которая после травмы головы испытывает странное влечение к автомобилям, "бросил вызов зрителю", как никакой другой фильм прошлого 2021 года.