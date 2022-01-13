Самые страшные. Топ-10 фильмов ужасов 2021 года
В 2022 году запланированы премьеры весьма интересных фильмов, но их еще нужно дождаться
13 января состоится премьера фильма "Крик", пятый фильм классической "ужасающей" франшизы. В апреле, вероятно, все же состоится показ мрачного вампирского хоррора "Морбиус" с Джаредом Лето в главной роли, а пока неясно когда, но точно в 2022 году состоится перезапуск культового фильма 1987 года "Восставший из ада".
Но пока все эти наверняка устрашающие фильмы выйдут и появиться возможность их посмотреть, любители ужасов могут скоротать время за просмотром лучших хорроров прошлого, 2021 года. Профильный ресурс Dread Central представил топ-10 поистине страшных фильмов.
Мы должны что-нибудь предпринять
На десятом месте хоррор режиссера Шона О’Грэйди по новелле Макса Бута. Семья, прячась от урагана, находит убежище в доме. Но оказывается, что выбраться из него они уже не могут.
"Это сенсация. Это действительно страшно — постоянно нарастающие безумие и паранойя", — сообщают кинокритики и рекомендуют фильм к просмотру.
Псих-расчленитель
Не смотря на название, это скорей черная комедия, нежели фильм ужасов. Но кинокритики уже назвали канадский фантастический хоррор классическим ужастиком в стиле 1980-х.
Брату с сестрой по имени Люк и Мими попадает в руки редкий артефакт, контролирующий, собственно, психа-расчленителя, который собирался уничтожить галактику, но вместо этого занимается всякими безобидными глупостями в идиллическом пригороде.
Злое
Джеймс Ван, снявший франшизы "Пила", "Астрал" и "Заклятье", вернулся, чтобы ужасать дальше. Фильм "Злое" он снял по собственному графическому роману.
По сюжету, молодую женщину Мэдисон преследуют видения, в которых маньяк Гэбриэл, способный управлять электричеством, убивает людей. Кинокритики считают, что это идеальный ужастик, а его концовка "внезапна и сюрреалистична".
Мое сердце не будет биться, пока ты не прикажешь
Это скорей грустная драма, чем фильм ужасов. Дуэйн и Джесси, брат с сестрой, вынуждены убивать людей, чтобы поддерживать жизнь в их младшем брате Томасе.
Их мучает совесть, но остановиться они не могут, из-за любви к брату. Пока им не приходится делать нелегкий выбор. Кинокритики назвали дебютный полнометражный фильм Джонатана Куартоса "эмоциональным и разрушительным".
Спасительница
Студия A24, снявшая уже ставшими культовыми "Ведьму" и "Мидсомар", представляет не менее мрачную картину "Спасительница".
Фильм расскажет историю религиозной сиделки Мод и ее подопечной – смертельно больной танцовщице Аманде. Кинокритики уже назвали его "идеальным фильмом ужасов".
Оборотни внутри
Киноадаптация VR-игры Ubisoft – это скорей комедийный фильм ужасов с обилием черного юмора и реками бутафорской крови.
На городок Биверфилдс налетает снежная буря, после чего у жителей пропадает свет, а потому все обитатели города, включая пугливого шерифа и его подружку почтальона, собираются в местной гостинице. Но кто-то начинает нападать на людей.
Чаки
На четвертом месте не фильм, а сериал про демоническую куклу Чаки. 14-летний Джейк Уилер приобретает Чаки на гаражной распродаже. И, как водится, ни к чему хорошему это не приводит.
Кукла начинает терроризировать жителей города и на свет выходят все самые темные тайны. Сериал уже продолжили на второй сезон.
Кэндимен
Первый фильм о городской легенде был снят еще в 1992 году. По слухам , если встать перед зеркалом и пять раз произнести "Кэндимен", то он появится и вспорет живот тому, кто его вызвал, железным крюком.
И, конечно, желающих пощекотать нервы, хоть отбавляй. В Сети критиковали слишком подробный трейлер фильма-сиквела, но сама картина оказалась весьма достойным продолжением.
Дом на другой стороне
Классический фильм ужасов от режиссера Дэвида Брукнера про дом с привидениями. По сюжету, муж Бет, архитектор Оуэн, покончил с собой возле их дома, который он построил сам.
После его смерти женщине кажется, что дом населяют призраки, но когда она пытается развеять собственные подозрения, то оказывается, что у ее покойного супруга были мрачные тайны.
Титан
Первое место досталось сюрреалистичному боди-хоррору француженки Жюлии Дюкурно. Ранее Жюлия сняла фильма "Сырое", представленный на Каннском фестивале. Фильм "Титан" получил "Золотую пальмовую ветвь", так что это "самый титулованный" фильм в подборке.
Кинокритики считают, что фильм о девушке Алексии, которая после травмы головы испытывает странное влечение к автомобилям, "бросил вызов зрителю", как никакой другой фильм прошлого 2021 года.