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Стиль жизни

Самые страшные. Топ-10 фильмов ужасов 2021 года

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хоррор, ужастик, дом с привидениями, дом на той стороне
Фото: Соцсети | Промо-фото к фильму "Дом на той стороне"

В 2022 году запланированы премьеры весьма интересных фильмов, но их еще нужно дождаться

13 января состоится премьера фильма "Крик", пятый фильм классической "ужасающей" франшизы. В апреле, вероятно, все же состоится показ мрачного вампирского хоррора "Морбиус" с Джаредом Лето в главной роли, а пока неясно когда, но точно в 2022 году состоится перезапуск культового фильма 1987 года "Восставший из ада".

Но пока все эти наверняка устрашающие фильмы выйдут и появиться возможность их посмотреть, любители ужасов могут скоротать время за просмотром лучших хорроров прошлого, 2021 года. Профильный ресурс Dread Central представил топ-10 поистине страшных фильмов.

Мы должны что-нибудь предпринять

На десятом месте хоррор режиссера Шона О’Грэйди по новелле Макса Бута. Семья, прячась от урагана, находит убежище в доме. Но оказывается, что выбраться из него они уже не могут.

Трейлер фильма "Мы должны что-нибудь предпринять"

"Это сенсация. Это действительно страшно — постоянно нарастающие безумие и паранойя", — сообщают кинокритики и рекомендуют фильм к просмотру.

Псих-расчленитель

Не смотря на название, это скорей черная комедия, нежели фильм ужасов. Но кинокритики уже назвали канадский фантастический хоррор классическим ужастиком в стиле 1980-х.

Трейлер фильма "Псих-расчленитель"

Брату с сестрой по имени Люк и Мими попадает в руки редкий артефакт, контролирующий, собственно, психа-расчленителя, который собирался уничтожить галактику, но вместо этого занимается всякими безобидными глупостями в идиллическом пригороде.

Злое

Джеймс Ван, снявший франшизы "Пила", "Астрал" и "Заклятье", вернулся, чтобы ужасать дальше. Фильм "Злое" он снял по собственному графическому роману.

Трейлер фильма "Злое"

По сюжету, молодую женщину Мэдисон преследуют видения, в которых маньяк Гэбриэл, способный управлять электричеством, убивает людей. Кинокритики считают, что это идеальный ужастик, а его концовка "внезапна и сюрреалистична".

Мое сердце не будет биться, пока ты не прикажешь

Это скорей грустная драма, чем фильм ужасов. Дуэйн и Джесси, брат с сестрой, вынуждены убивать людей, чтобы поддерживать жизнь в их младшем брате Томасе.

Трейлер фильма "Мое сердце не будет биться, пока ты не прикажешь"

Их мучает совесть, но остановиться они не могут, из-за любви к брату. Пока им не приходится делать нелегкий выбор. Кинокритики назвали дебютный полнометражный фильм Джонатана Куартоса "эмоциональным и разрушительным".

Спасительница

Студия A24, снявшая уже ставшими культовыми "Ведьму" и "Мидсомар", представляет не менее мрачную картину "Спасительница".

Трейлер фильма "Спасительница"

Фильм расскажет историю религиозной сиделки Мод и ее подопечной – смертельно больной танцовщице Аманде. Кинокритики уже назвали его "идеальным фильмом ужасов".

Оборотни внутри

Киноадаптация VR-игры Ubisoft – это скорей комедийный фильм ужасов с обилием черного юмора и реками бутафорской крови.

Трейлер фильма "Оборотни внутри"

На городок Биверфилдс налетает снежная буря, после чего у жителей пропадает свет, а потому все обитатели города, включая пугливого шерифа и его подружку почтальона, собираются в местной гостинице. Но кто-то начинает нападать на людей.

Чаки

На четвертом месте не фильм, а сериал про демоническую куклу Чаки. 14-летний Джейк Уилер приобретает Чаки на гаражной распродаже. И, как водится, ни к чему хорошему это не приводит.

Трейлер сериала "Чаки"

Кукла начинает терроризировать жителей города и на свет выходят все самые темные тайны. Сериал уже продолжили на второй сезон.

Кэндимен

Первый фильм о городской легенде был снят еще в 1992 году. По слухам , если встать перед зеркалом и пять раз произнести "Кэндимен", то он появится и вспорет живот тому, кто его вызвал, железным крюком.

Трейлер фильма "Кэндимен"

И, конечно, желающих пощекотать нервы, хоть отбавляй. В Сети критиковали слишком подробный трейлер фильма-сиквела, но сама картина оказалась весьма достойным продолжением.

Дом на другой стороне

Классический фильм ужасов от режиссера Дэвида Брукнера про дом с привидениями. По сюжету, муж Бет, архитектор Оуэн, покончил с собой возле их дома, который он построил сам.

Трейлер фильма "Дом на другой стороне"

После его смерти женщине кажется, что дом населяют призраки, но когда она пытается развеять собственные подозрения, то оказывается, что у ее покойного супруга были мрачные тайны.

Титан

Первое место досталось сюрреалистичному боди-хоррору француженки Жюлии Дюкурно. Ранее Жюлия сняла фильма "Сырое", представленный на Каннском фестивале. Фильм "Титан" получил "Золотую пальмовую ветвь", так что это "самый титулованный" фильм в подборке.

Трейлер фильма "Титан"

Кинокритики считают, что фильм о девушке Алексии, которая после травмы головы испытывает странное влечение к автомобилям, "бросил вызов зрителю", как никакой другой фильм прошлого 2021 года.