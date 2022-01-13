Найстрашніші. Топ-10 фільмів жахів 2021 року

У 2022 році заплановані прем'єри цікавих фільмів, але їх ще потрібно дочекатися.

13 січня відбудеться прем'єра фільму "Крик", п'ятий фільм класичної "страхітливої" франшизи. У квітні, ймовірно, все ж таки відбудеться показ похмурого вампірського хорору "Морбіус" із Джаредом Лето в головній ролі, а поки що незрозуміло коли, але точно в 2022 році відбудеться перезапуск культового фільму 1987 року "Повсталий з пекла".

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Але поки всі ці напевно страшні фільми вийдуть і з'явиться можливість їх подивитися, любителі жахів можуть скоротати час за переглядом кращих хорорів минулого, 2021 року. Профільний ресурс Dread Central представив топ-10 воістину страшних фільмів.

Ми повинні щось зробити

На десятому місці хорор режисера Шона О'Грейді за новелою Макса Бута. Сім'я, ховаючись від урагану, знаходить притулок у домі. Але з'ясовується, що вибратися з нього вони вже не можуть.

[ + – ] Трейлер фільму "Ми маємо що-небудь зробити"

"Це сенсація. Це дійсно страшно — безумство і параноя, що постійно наростають", — повідомляють кінокритики і рекомендують фільм до перегляду.

Псих-розчленовувач

Не дивлячись на назву, це скоріше чорна комедія, аніж фільм жахів. Але кінокритики вже назвали канадський фантастичний хорор класичним жахом у стилі 1980-х.

[ + – ] Трейлери фільму "Псих-розчленовувач"

Брату із сестрою на ім'я Люк і Мімі потрапляє в руки рідкісний артефакт, що контролює, власне, психа-розчленувача, який збирався знищити галактику, але натомість займається всякими невинними дурницями в ідилічному передмісті.

Зле

Джеймс Ван, який зняв франшизи "Пила", "Астрал" і "Закляття", повернувся, щоб жахати далі. Фільм "Зле" він зняв за власним графічним романом.

[ + – ] Трейлери фільму "Зле"

За сюжетом, молоду жінку Медісон переслідують бачення, в яких маніяк Гебріел, здатний керувати електрикою, вбиває людей. Кінокритики вважають, що це ідеальний жах, а його кінцівка "раптова і сюрреалістична".

Моє серце не битиметься, доки ти не накажеш

Це скоріше сумна драма, ніж фільм жахів. Двейн і Джессі, брат із сестрою, змушені вбивати людей, щоб підтримувати життя в їхньому молодшому браті Томасі.

[ + – ] Трейлер фільму "Моє серце не битиметься, поки ти не накажеш"

Їх мучить совість, але зупинитися вони не можуть через любов до брата. Поки що їм не доводиться робити нелегкий вибір. Кінокритики назвали дебютний повнометражний фільм Джонатана Куартоса "емоційним і руйнівним".

Рятівниця

Студія A24, яка зняла "Відьму" та "Мідсомар", котрі вже стали культовими, представляє не менш похмуру картину "Спасителька".

[ + – ] Трейлери фільму "Спасителька"

Фільм розповість історію релігійної доглядальниці Мод та її підопічної — смертельно хворої танцівниці Аманді. Кінокритики вже назвали його "ідеальним фільмом жахів".

Перевертні всередині

Кіноадаптація VR-ігри Ubisoft — це скоріше комедійний фільм жахів із великою кількістю чорного гумору та річками бутафорської крові.

[ + – ] Трейлери фільму "Перевертні всередині"

На містечко Біверфілдс налітає снігова буря, після чого в мешканців зникає світло, а тому всі мешканці міста, враховуючи полохливого шерифа та його подружку листоношу, збираються в місцевому готелі. Але хтось починає нападати на людей.

Чакі

На четвертому місці не фільм, а серіал про демонічну ляльку Чакі. 14-річний Джейк Вілер купує Чакі на гаражному розпродажі. І, як заведено, до нічого хорошого це не призводить.

[ + – ] Трейлер серіалу "Чакі"

Лялька починає тероризувати мешканців міста й у світ виходять усі найтемніші таємниці. Серіал уже продовжили на другий сезон.

Кендімен

Перший фільм про міську легенду було знято ще в 1992 році. За чутками, якщо стати перед дзеркалом і п'ять разів вимовити "Кендімен", то він з'явиться і розріже живіт тому, хто його викликав, залізним гаком.

[ + – ] Трейлери фільму "Кендімен"

І, звичайно, охочих полоскотати нерви, хоч греблю гати. У мережі критикували надто докладний трейлер фільму-сиквела, але сама картина виявилася гідним продовженням.

Будинок на іншому боці

Класичний фільм жахів від режисера Девіда Брукнера про будинок із привидами. За сюжетом, чоловік Бет, архітектор Оуен, наклав на себе руки біля їхнього будинку, який він побудував сам.

[ + – ] Трейлери фільму "Будинок на іншому боці"

Після його смерті жінці здається, що будинок населяють примари, але коли вона намагається розвіяти власні підозри, то з'ясовується, що в її покійного чоловіка були похмурі таємниці.

Титан

Перше місце дісталося сюрреалістичному боді-хорору француженки Жюлії Дюкурно. Раніше Жюлія зняла фільм "Сире", представлений на Каннському фестивалі. Фільм "Титан" отримав "Золоту пальмову гілку", тож це "найтитулованіший" фільм у добірці.

[ + – ] Трейлери фільму "Титан"

Кінокритики вважають, що фільм про дівчину Алексію, яка після травми голови відчуває дивний потяг до автомобілів, "кинув виклик глядачеві", як жоден інший фільм минулого 2021 року.