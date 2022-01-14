Тренды зимы 2022. Кристина Агилера продемонстрировала "змеиный" образ

Поклонники звезды в восторге от ее образа.

41-летняя американская певица и актриса Кристина Мария Агилера накануне поделилась в своем Instagram с 8-ю миллионами подписчиков серией фото, на которых предстала в идеальном "змеином" образе.

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Знаменитость демонстрирует лук, состоящий из боди с длинными рукавами-перчатками в змеином принте и классических прямых джинсов с высокой посадкой. Дополнила "хищнический" образ Агилера очками с таким же принтом, как и боди. Волосы звезды на снимках распущены.

[ + – ] Идеальный "змеиный" образ Кристины Агилеры

Поклонники Кристины в восторге от ее "хищнического" образа. "Муза!", "Непревзойденная", "любим тебя", "моя королева", — комментируют серию фото звезды ее подписчики в соцсети.

Напомним, в свое время Кристина Агилера получила собственную звезду на Аллее славы Голливуда. Отметим, что петь знаменитость начала с детства, участвовала во многих музыкальных конкурсах. В частности, в 1993 году в 13 лет прошла отбор в известное шоу телеканала студии Диснея "Новый клуб Микки-Мауса", где выступала вместе с Бритни Спирс и Джастином Тимберлейком. После этого в 1994 году Кристина начала сольную карьеру.