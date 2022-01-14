Тренди зими 2022. Крістіна Агілера продемонструвала "зміїний"образ

Прихильники зірки у захваті від її образу.

41-річна американська співачка та акторка Крістіна Марія Агілера напередодні поділилася у своєму Instagram з восьма мільйонами підписників серією фото, на яких постала в ідеальному "зміїному" образі.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Знаменитість демонструє лук, який складається боді з довгими рукавами-рукавичками у зміїному принті та класичних прямих джинсів з високою посадкою. Доповнила "хижацький" образ Агілера окулярами з таким же принтом, як і боді. Волосся зірки на знімках розпущене.

[ + – ] Ідеальний "зміїний" образ Крістіни Агілери

Прихильники Крістіни у захваті від її хижацького образу. "Муза!", "Неперевершена", "любимо тебе", "моя королева", — коментують серію фото зірки її підписники в соцмережі.

Нагадаємо, свого часу Крістіна Агілера отримала власну зірку на Алеї слави Голлівуду. Зазначимо, що співати знаменитість почала з дитинства, брала участь у багатьох музичних конкурсах. Зокрема, у 1993 році в 13 років пройшла відбір до відомого шоу телеканалу студії Діснея "Новий клуб Міккі-Мауса", де виступала разом з Брітні Спірс і Джастіном Тімберлейком. Після цього в 1994 році Крістіна почала сольну кар'єру.