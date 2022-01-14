Умерла актриса Анастасия Вознесенская, вдова Андрея Мягкова и звезда фильма "Гараж"
Анастасия Вознесенская и Андрей Мягков прожили вместе 57 лет
В Москве скончалась известная актриса Анастасия Вознесенская. Вдова актера Андрея Мягкова и звезда театра МХАТ. Ей было 78 лет. Об этом пишет Gazeta.
Анастасия Вознесенская умерла из-за последствий коронавируса — ее организм не смог оправиться после болезни.
Актриса болела сахарным диабетом, а несколько лет назад она перенесла инсульт. Она настолько плохо себя чувствовала, что даже не могла присутствовать на похоронах мужа на Троекуровском кладбище.
Анастасия Вознесенская с 1965 года работала в театре "Современник", в 1987 году перешла во МХАТ (ныне — МХТ имени Чехова). Сыграла в более чем 50 кинолентах, в том числе исполнила роль директора рынка Аллы Кушаковой в картине "Гараж" Эльдара Рязанова и роль радистки Ани Родионовой в фильме "Майор "Вихрь" Евгения Ташкова. Но предпочтение она отдавала театральной сцене.
Вознесенская закончила Школу-студию МХАТ, а в 1963 году вышла замуж за своего однокурсника Андрея Мягкова, с которым прожила 57 лет. Спустя два года, она начала карьеру в театре, а уже в 1966-м она дебютировала в кино.
Напомним, Андрей Мягков умер 18 февраля 2021 года. Звезда фильмов "Служебный роман", "Ирония судьбы или с легким паром", "Жестокий романс" ушел из жизни в возрасте 82 лет, предположительно от сердечной недостаточности. Детей у пары не было. Однажды в одном из интервью артисты признались, что работа поглотила их настолько, что им пришлось пожертвовать рождением детей. На склоне лет они активно занялись педагогикой, и своих учеников в Школе-студии МХАТ считали своими детьми.
"История их любви была важнее любых творческих достижений. Вместе они учились в Школе-студии, вместе работали в "Современнике", вместе перешли во МХАТ, вместе оставили сцену, когда начало подводить здоровье. Последнее десятилетие они жили замкнуто, посвящая себя заботе друг о друге. Теперь они снова вместе", — сообщили в театре.