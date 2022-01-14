Померла акторка Анастасія Вознесенська, вдова Андрія Мягкова та зірка фільму "Гараж"

Анастасія Вознесенська та Андрій Мягков прожили разом 57 років

У Москві померла відома акторка Анастасія Вознесенська. Вдова актора Андрія Мягкова та зірка театру МХАТ. Їй було 78 років. Про це пише Gazeta.

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Анастасія Вознесенська померла через наслідки коронавірусу — її організм не зміг одужати після хвороби.

[ + – ] Андрій Мягков та Анастасія Вознесенська Фото: Соцсети

Акторка хворіла на цукровий діабет, а кілька років тому перенесла інсульт. Вона настільки погано себе почувала, що навіть не могла бути присутньою на похороні чоловіка на Троєкурівському цвинтарі.

Анастасія Вознесенська з 1965 року працювала в театрі "Сучасник", у 1987 році перейшла до МХАТу (нині — МХТ імені Чехова). Зіграла у понад 50 кінострічках, зокрема виконала роль директорки ринку Алли Кушакової в картині "Гараж" Ельдара Рязанова та роль радистки Ані Родіонової у фільмі "Майор "Вихор" Євгена Ташкова. Але перевагу вона віддавала театральній сцені.

[ + – ] Анастасія Вознесенська у фільмі "Майор "Вихор" Фото: Скриншот

[ + – ] Кадр із фільму "Аварія — дочка мента" Фото: Скриншот

Вознесенська закінчила Школу-студію МХАТ, а 1963 року вийшла заміж за свого однокурсника Андрія Мягкова, з яким прожила 57 років. Через два роки вона розпочала кар'єру в театрі, а вже 1966-го дебютувала в кіно.

Нагадаємо, Андрій Мягков помер 18 лютого 2021 року. Зірка фільмів "Службовий роман", "Іронія долі, або з легкою парою", "Жорстокий романс" пішов із життя у віці 82 років, імовірно від серцевої недостатності. Дітей у пари не було. Якось в одному з інтерв'ю артисти зізналися, що робота поглинула їх настільки, що їм довелося пожертвувати народженням дітей. На схилі років вони активно зайнялися педагогікою і учнів у Школі-студії МХАТ вважали своїми дітьми.

[ + – ] Кадри з фільму "Гараж"

"Історія їхнього кохання була важливішою за будь-які творчі досягнення. Разом вони навчалися у Школі-студії, разом працювали в "Сучаснику", разом перейшли до МХАТу, разом залишили сцену, коли почало підводити здоров'я. Останнє десятиліття вони жили замкнуто, присвячуючи себе турботі одне про одного. Тепер вони знову разом", — повідомили в театрі.