Британский Vogue поместил на обложку 9 темнокожих женщин, которые "переосмыслили понятие модели"

Ранее редактор Эдвард Эннифул пообещал "развивать" таланты из Африки

Британский Vogue опубликовал обложку журнала, который выйдет в феврале 2022 года с изображением девяти темнокожих моделей. Это первая подобная обложка, если учесть, что над ней работала исключительно темнокожая команда.

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Выпуск отмечает восхождение африканских моделей и считает, что они "перекраивают карту" в мире моды.

"Мне грустно видеть, как девушки, которые находятся на подъеме, внезапно уходят в тень. Мы должны гарантировать, что эти девушки выживут в мире моды. Мы должны инвестировать в них, воспитывать и поддерживать их", — заявил Эдвард Эннифул.

Так, на обложке нового Vogue оказались модели Адут Акеч, Амар Аквей, Маджести Амаре, Акон Чанкоу, Мэти Фолл, Джанет Джамбо, Абени Ньял, Ньягуа Руэа и Анок Яй.

[ + – ] Обложка февральского британского Vogue

Снимал их фотограф Рафаэль Паваротти, а оформлением обложки занимался сам главный редактор британского Vogue Эдвард Эннифул.

Объясняя, что вдохновило его на съемку такой обложки, Эннифул, который родился в Гане и еще в детстве с родителями переехал в западный Лондон, заявил, что всегда вдохновлялся африканскими моделями. "Я видел всех этих невероятных девушек, они всегда были такими умными и жизнерадостными, они полностью меняют представление о том, что значит быть фотомоделью", — заявил Эннифул.

Самая известная из девушек на обложке февральского номера – это, конечно, Адут Акеч. 22-летняя австралийка – родом из Южного Судана. И она стала звездой после показа для Saint Laurent весна-лето 2017.

[ + – ] Адут Акеч

"Когда я впервые начала работать моделью на международном уровне, я буквально была единственной черной темнокожей девушкой в ​​шоу. Не было ни суданских моделей, ни африканских моделей. Теперь я иду на шоу, и там девушки из моей страны, девушки из Африки, похожие на меня. Так что да, произошли огромные изменения", — рассказала Адут.

24-летняя Акон Чанкоу была названа одним из лучших новичков на показах в 2020 году. Она также, как и Адут – дочь беженцев из Южного Судана, обосновавшихся в Австралии. Она участвовала в показах Versace, Louis Vuitton и Chanel.

[ + – ] Акон Чанкоу

Еще одна австралийка, появившаяся на обложке – Ньягуа Руэа, дебютировавшая на показе Mugler в 2020 году.

[ + – ] Ньягуа Руэа

21-летняя Амар Аквей в прошлом году участвовала в показе Hermes в рамках Недели моды в Париже, а также эта эфиопская модель снялась в рекламных кампаниях Max Mara, Moschino, Zara, Versace, Victoria Beckham, Fendi и Tod's.

[ + – ] Амар Аквей

24-летняя Маджести Амаре родом из США ранее она выступала для Versace, Chanel, Michael Kors и Louis Vuitton. Она дебютировала на показе Proenza Schouler во время Недели моды в Нью-Йорке после того, как ее заметили в Instagram.

[ + – ] Маджести Амаре

19-летняя Мэти Фолл родом из Сенегала, но проживает в Италии и дебютировала в 2020 году, появившись на показе Saint Laurent.

[ + – ] Мэти Фолл

18-летняя Джанет Джамбо стала первой нигерийкой, которая снималась для рекламного кампейна Louis Vuitton.

[ + – ] Джанет Джамбо

Абени Ньял в 21 год стала любимой моделью Сары Бертон, которая создавала свадебное платье Кейт Миддлтон.

[ + – ] Абени Ньял

А девятая модель на обложке — 24-летняя Анок Яй.

[ + – ] Анок Яй

Анок Яй дружит с Беллой Хадид и Хайди Клум, украшала обложки Vogue в разных странах и обрела популярность, после того, как стала второй чернокожей моделью после Наоми Кэмпбелл и первой женщиной из Южного Судана, открывшей показ Prada осень/зима 2018 года.