Британський Vogue помістив на обкладинку 9 темношкірих жінок, які "переосмислили поняття моделі"

Раніше редактор Едвард Енніфул пообіцяв "розвивати" таланти з Африки.

Британський Vogue опублікував обкладинку журналу, який вийде в лютому 2022 року із зображенням дев'яти темношкірих моделей. Це перша подібна обкладинка, якщо зважити, що над нею працювала виключно темношкіра команда.

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Випуск відзначає сходження африканських моделей і вважає, що вони "перекроюють карту" у світі моди.

"Мені сумно бачити, як дівчата, які перебувають на підйомі, раптово йдуть у тінь. Ми повинні гарантувати, що ці дівчата виживуть у світі моди. Ми повинні інвестувати в них, виховувати та підтримувати їх", — заявив Едвард Енніфул.

Так, на обкладинці нового Vogue опинилися моделі Адут Акеч, Амар Аквей, Маджесті Амаре, Акон Чанкоу, Меті Фолл, Джанет Джамбо, Абені Ньял, Ньягуа Руеа та Анок Яй.

[ + – ] Обкладинка лютневого британського Vogue

Знімав їх фотограф Рафаель Паваротті, а оформленням обкладинки займався головний редактор британського Vogue Едвард Енніфул.

Пояснюючи, що надихнуло його на зйомку такої обкладинки, Енніфул, який народився в Гані та ще в дитинстві з батьками переїхав у західний Лондон, заявив, що завжди надихався африканськими моделями. "Я бачив усіх цих неймовірних дівчат, вони завжди були такими розумними та життєрадісними, вони повністю змінюють уявлення про те, що означає бути фотомоделлю", — заявив Енніфул.

Найвідоміша з дівчат на обкладинці лютневого номера — це, звісно, Адут Акеч. 22-річна австралійка — родом із Південного Судану. І вона стала зіркою після показу для Saint Laurent весна-літо 2017 року.

[ + – ] Адут Акеч

"Коли я вперше почала працювати моделлю на міжнародному рівні, я буквально була єдиною темношкірою дівчиною у шоу. Не було ні суданських моделей, ні африканських моделей. Тепер я йду на шоу, і там дівчата з моєї країни, дівчата з Африки, схожі на мене. Тож так, відбулися величезні зміни", — розповіла Адут.

24-річна Акон Чанкоу була названа одним із найкращих новачків на показах у 2020 році. Вона так само, як і Адут — дочка біженців із Південного Судану, які влаштувалися в Австралії. Вона брала участь у показах Versace, Louis Vuitton і Chanel.

[ + – ] Акон Чанкоу

Ще одна австралійка, котра з'явилася на обкладинці, — Ньягуа Руеа, яка дебютувала на показі Mugler у 2020 році.

[ + – ] Ньягуа Руеа

21-річна Амар Аквей торік брала участь у показі Hermes у межах Тижня моди в Парижі, а також ця ефіопська модель знялася у рекламних кампаніях Max Mara, Moschino, Zara, Versace, Victoria Beckham, Fendi та Tod's.

[ + – ] Амар Аквей

24-річна Маджесті Амаре родом із США раніше вона виступала для Versace, Chanel, Michael Kors і Louis Vuitton. Вона дебютувала на показі Proenza Schouler під час Тижня моди в Нью-Йорку після того, як її помітили в Instagram.

[ + – ] Маджесті Амаре

19-річна Меті Фолл родом із Сенегалу, але проживає в Італії та дебютувала в 2020 році, з'явившись на показі Saint Laurent.

[ + – ] Меті Фолл

18-річна Джанет Джамбо стала першою нігерійкою, котра знімалася для рекламного кампейну Louis Vuitton.

[ + – ] Джанет Джамбо

Абені Ньял у 21 рік стала улюбленою моделлю Сари Бертон, яка створювала весільну сукню Кейт Міддлтон.

[ + – ] Абені Ньял

А дев'ята модель на обкладинці — 24-річна Анок Яй.

[ + – ] Анок Яй

Анок Яй товаришує з Беллою Хадід і Гайді Клум, прикрашала обкладинки Vogue у різних країнах і набула популярності, після того, як стала другою чорношкірою моделлю після Наомі Кемпбелл і першою жінкою з Південного Судану, котра відкрила показ Prada осінь / зима 2018 року.