Вера Брежнева показала, как без мужа отдыхает на Мальдивских островах

На курорт известная певица отправилась без Константина Меладзе, но в компании сестры Виктории

Вера Брежнева решила проводить холодные посленовогодние дни под солнцем, и оправилась в отпуск туда, где всегда солнечно и получаются отличные фотографии для соцсетей – на Мальдивы. Снимки она опубликовала в своем Instagram.

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Супруг певицы Константин Меладзе остался в Москве, зато компанию Вере составила ее сестра Виктория, бывшая жена шоумена и продюсера Александра Цекало.

[ + – ] Вера Брежнева на Мальдивах Фото: Instagram ververa [ + – ] Вера Брежнева на Мальдивах Фото: Instagram ververa

Сестры поселились в роскошном отеле The Ritz-Carlton. Он расположен на северном атолле Мале, является частью комплекса лагун Ра-Фалху-Хураа, и славится своим современным дизайном, белоснежными пляжами, бирюзовой водой и коралловыми рифами. Каждая вилла отеля может похвастаться панорманым видом на океан и оснащена частным бассейном и крытой террасой.

[ + – ] Отель The Ritz-Carlton на Мальдивах Фото: Соцсети [ + – ] Отель The Ritz-Carlton на Мальдивах Фото: Соцсети

Вера уже отметила, что целью поездки было восстановление здоровья и душевного равновесия, а потому большую часть времени певица проводит за занятиями йогой, чтением и медитацией на пляже. Также в один из дней она с сестрой занималась снорклингом.

"Мы плавали с маской и ластами над рифами, было ощущение, что мы в аквариуме. Потому что такого количества разнообразной рыбы я еще не видела в природе. Ну и в конце плавания мимо нас проплыла черепаха. Мы визжали от восторга прямо под водой, а по возвращении нас ждала еще стая дельфинов. В общем, нам скучать некогда, я все больше кайфую", — написала певица.

[ + – ] Вера Брежнева на Мальдивах

По ее словам, она не была в отпуске уже два года, поэтому долгожданная поездка на острова, где она провела целую неделю, стала для нее особенным событием.

"Я каждый из дней счастлива. Они у нас достаточно насыщенны и пролетают быстро. Очень хочу запомнить эти ощущения, шум волн, сам отель, который нас покорил, климат, который мне очень нравится, ветерок, который дает свежесть даже в сильную жару, ритуал на закате и просто умиротворение", — призналась Вера Брежнева.