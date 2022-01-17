Віра Брежнєва показала, як без чоловіка відпочиває на Мальдівських островах

На курорт відома співачка вирушила без Костянтина Меладзе, але в компанії сестри Вікторії.

Віра Брежнєва вирішила проводити холодні післяноворічні дні під сонцем, і відправилася у відпустку туди, де завжди сонячно та виходять чудові фотографії для соцмереж – на Мальдіви. Знімки вона опублікувала у своєму Instagram.

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Чоловік співачки Костянтин Меладзе залишився в Москві, натомість компанію Вірі склала її сестра Вікторія, колишня дружина шоумена та продюсера Олександра Цекало.

[ + – ] Віра Брежнєва на Мальдівах Фото: Instagram ververa [ + – ] Віра Брежнєва на Мальдівах Фото: Instagram ververa

Сестри оселилися в розкішному готелі The Ritz-Carlton. Він розташований на північному атолу Мале, є частиною комплексу лагун Ра-Фалху-Хураа, і славиться своїм сучасним дизайном, білими пляжами, бірюзовою водою та кораловими рифами. Кожна вілла готелю може похвалитися панорамним краєвидом на океан і має приватний басейн, критий терасою.

[ + – ] Готель The Ritz-Carlton на Мальдівах Фото: Соцсети [ + – ] Готель The Ritz-Carlton на Мальдівах Фото: Соцсети

Віра вже зазначила, що метою поїздки було відновлення здоров'я та душевної рівноваги, а тому більшу частину часу співачка проводить за заняттями йогою, читанням та медитацією на пляжі. Також одного дня вона із сестрою займалася снорклінгом.

"Ми плавали з маскою та ластами над рифами, було відчуття, що ми в акваріумі. Тому що такої кількості різноманітної риби я ще не бачила в природі. Ну і наприкінці плавання повз нас пропливла черепаха. Ми верещали від захоплення прямо під водою, а після повернення нас чекала ще зграя дельфінів. Загалом, нам нудьгувати ніколи, я все більше кайфую", — написала співачка.

[ + – ] Віра Брежнєва на Мальдівах

За її словами, вона не була у відпустці вже два роки, тому довгоочікувана поїздка на острови, де вона провела цілий тиждень, стала для неї особливою подією.

"Я кожен із днів щаслива. Вони в нас досить насичені і пролітають швидко. Дуже хочу запам'ятати ці відчуття, шум хвиль, сам готель, який нас підкорив, клімат, який мені дуже подобається, вітерець, який дає свіжість навіть у сильну спеку, ритуал на заході сонця і просто умиротворення", — зізналася Віра Брежнєва.