Бывшие девушки принца Уильяма. С кем встречался будущий король Великобритании до Кейт Миддлтон

Хоть принц Уильям и кажется скромником, а сейчас и вовсе стал примерным семьянином, ему есть, что вспомнить

Сейчас старший внук королевы Елизаветы находится в почтенном статусе отца трех детей и будущего короля. Но были времена, когда он вел активную светскую жизнь, пребывал в статусе первого красавчика королевства, а также мог похвастаться солидным списком подружек.

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Фокус выбрал самых ярких девушек в жизни принца Уильяма, которые были у него до кейт Миддлтон.

Роуз Фаркуар

Этот первый серьезный роман принца случился летом 2000 года, когда он только закончил Итон. И роман протекал в очень английском стиле. Роуз — дочь капитана команды по поло "Бофорт Хант" Йена Фаркуара, охотника, приближенного к королевской семье. Уильям и Роуз встретились на матче по поло, а потом во время охоты на лис, организованной ее отцом. Принц был серьезно увлечен очаровательной Роуз, но она была не заинтересована в этом романе, желая стать звездой театральной сцены.

[ + – ] Роуз Фаркуар на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Она пыталась попасть в реалити-шоу Эндрю Ллойда Уэббера, но, провалив кастинг, оправилась в Нью-Йорк, где поступила в театральную школу Ли Страсберга. Это событие и стало финалом романа. Она участвовала во многих музыкальных шоу, организовала свой бизнес и осталась с Уильямом в хороших отношениях. Она даже была в числе гостей на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл.

Арабелла Масгрейв

Арабелла Масгрейв была второй любовью принца Уильяма. Познакомились они, когда она возглавляла PR-департамент Gucci на рождественской вечеринке общих друзей. Молодые люди сошлись на почве интереса к искусству, и принц, по слухам, был очарован девушкой. Арабелла – дочь майора Николаса Масгрейва, бывшего менеджера поло-клуба Cirencester Park, а как известно, Уильям обожает игру в поло.

[ + – ] Свадьба Арабеллы Масгрейв и Джорджа Гальерса-Пратта Фото: Getty Images

Однако роман закончился, когда принц уехал учиться в шотландский университет St. Andrews, где завел очередные романтические отношения. У Арабеллы все сложилось хорошо, она все еще работает в Gucci, вышла замуж за Джорджа Гальерса-Пратта из банковской династии Кайзеров в 2014 году и их роскошная свадьба даже удостоилась фоторепортажа для Vogue. У них есть четырехлетняя дочь. И Арабелла все еще дружит с Уильямом. Она даже была приглашена с супругом на его свадьбу с Кейт Миддлтон в 2011 году. О романе с принцем Арабелла вспоминала, что больше всего ее утомляло пристальное внимание прессы.

Давина Дакворт-Чад

Давина – сестра главного конюшего королевы Елизаветы и друг семьи. Ее отец крупный землевладелец и рантье в Норфолке, а также друг принца Чарльза — Энтони Дакворт. Кроме того, семья пребывает в дальнем родстве с королевской династией – Давина приходится Уильяму четвероюродной сестрой, ее мать – двоюродная сестра принцессы Дианы.Так что, их роман с принцем Уильямом был вполне предсказуем. Они даже вместе путешествовали по Эгейскому морю в компании принца Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз.

[ + – ] Давина Дакворт-Чад на свадьбе кузины в 2011 году Фото: Getty Images

Но пара рассталась и Давина вышла замуж за сына баронета Тома Барбера. У пары двое дочерей-близняшек – Сиенна и Индия. И Давина также была приглашена на свадьбу бывшего возлюбленного.

Карли Мэсси-Берч

Карли познакомилась с Уильямом, когда он начал учебу в Сент-Эндрюсе. По слухам, на тот момент он даже официально не разошелся со своей предыдущей девушкой. Родители Карли владеют фермой и кемпингом в Девоне. По слухам, их роман начался после игры "Я никогда не…", во время которой Мэсси-Берч сказала: "Я никогда не крутила роман кое с кем из этой комнаты". Впрочем роман оказался коротким – всего два месяца.

[ + – ] Карли Мэсси-Берч - студенческое увлечение принца Уильяма Фото: Соцсети

И Карли позже рассказывала, что они просто хорошо проводили время вместе, не строя планы на будущее. Карли — весьма скрытна. Неизвестно, вышла ли она замуж и чем занимается сейчас.

Джессика Крейг

Еще одно университетское увлечение принца Уильяма. Впрочем, Джессику "Джекку" Крейг, Уильям знал еще с 1998 года. Она познакомился с ней во время школьных каникул в Кении, где ее родителям принадлежит заповедник живой природы. Эта связь была довольно долгой – в первый раз дело чуть не закончилось помолвкой. Потом Уильям сошелся с Джеккой снова, когда в его отношениях с Кейт Миддлтон наступила пауза. Но в итоге они все же разошлись,хотя и дружат до сих пор.

[ + – ] Джекка Крейг на свадьбе близкой подруги в 2013 году Фото: Getty Images

В 2016 году Джекка вышла замуж за профессора-защитника природы Джонатана Бейли в своем семейном поместье. Она стала доктором наук и помогла организовать Panthera, крупнейшую в мире природоохранную организацию. Девушка отмечала, что в отношениях с Уильямом им безумно мешали папарацци, которые буквально преследовали ее по пятам.

Оливия Хант

Хант стала еще одним увлечением принца во время учебы в университете. Оливия – дочь известного лондонского врача, который курирует многих представителей высшего общества. Роман был ярким, но скоротечным. Впрочем, у Оливии все отлично. Она осталась подругой семьи Уильяма, так как дружит с семьей ван Катц, напомним, братья ван Катц – в числе крестных принцев Джорджа и Луи.

[ + – ] Оливия Хант и Николас Уилкинсон на свадьбе Пиппы Миддлтон Фото: Getty Images

Оливия была приглашена на свадьбу Уильяма и Кейт Миддлтон, а позже — на церемонию Пиппы Миддлтон Джеймса Мэттьюса. В настоящее время она возглавляет Клуб искусств — частный клуб в центре Лондона, основанный в 1863 году. В 2016 году Оливия вышла замуж за Николаса Уилкинсона, которого называют "самым горячим юристом Британии". Пара венчалась в знаменитой церкви Темпл, которую мать Николаса, старший судья Дама Хизер Халлетт, помогла спасти от разрушения своими финансовыми вливаниями.

Изабелла Анструтер-Гоф-Калторп

Одна из самых аристократичных подружек принца Уильяма. Познакомила их принцесса Евгения. Изабелла — дочь девелопера Джона Анструтер-Гоф-Калторпа и наследницы банковского дела леди Мэри-Гэй Джорджианы Лорна Керзон, чей отец был шестым графом Хау. К слову, сводная сестра Изабеллы, Крессида Бонас, встречалась с принцем Гарри.

[ + – ] Изабелла Калторп и Сэм Брэнсон Фото: Getty Images

По слухам, Изабелла была единственной, кто вызывал ревность Кейт Миддлтон и кого она считала своей реальной соперницей. Впрочем, после расставания с Уильямом, Изабелла нашла ему достойную замену. В 2-13 году она вышла замуж за Сэма Брэнсона, сына магната Virgin сэра Ричарда Брэнсона. У пары двое детей: дочь Ева-Дея и Блуи Рэйф Ричард. Изабелла дружит с членами королевской семьи и была гостей на свадьбах принца Уильяма и принцессы Евгении.

И, стоит напомнить, как произошло знакомство принца Уильяма и Кейт Миддлтон, которая выиграла в этой гонке невест и все-таки заполучила в мужья британского принца.

Познакомились они все в том же университете Сент-Эндрюс в 2001 году. Кейт считалась первой красавицей среди первокурсниц, а потом вышла в полупрозрачном платье во время благотворительного показа. Пара долго встречалась, даже жила вместе, снимая коттедж. Но, как видно, Уильям не спешил делать предложение. Они то сходились, то расходились, вплоть до 2010 года, когда принц, наконец, сделал ей предложение во время отпуска в Кении, подарив Миддлтон кольцо своей матери принцессы Дианы.

[ + – ] Свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон Фото: Скриншот

Свадьба состоялась 29 апреля 2011 года. Церемония прошла в Вестминстерском аббатстве. И свадебный образ Кейт до сих пор называют одним из самых элегантных и безупречных. Ее платье было от дизайнера Сары Бертон из Alexander McQueen,а тиару отдолжила сама королева Елизавета II. Макияж, к слову, будущая герцогиня Кембриджская делала себе сама.