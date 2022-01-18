Тренды весны 2022. Стилисты рассказали, как носить твидовые жакеты

Твид, введенный в моду Коко Шанель, из приятного ретро становится настоящим хитом сезона

Твидовые жакеты и твидовые костюмы в моду ввела Коко Шанель и сама всячески их популяризировала, дополняя нитками жемчуга и удобными туфлями-лодочками. В модном твиде щеголяли такие иконы стиля такие, как Джеки Кеннеди и Элизабет Тэйлор, а костюм от Chanel автоматически подразумевал твидовую ткань и узнаваемый силуэт. А теперь стилисты отмечают, что твид стал трендом сезона, и рассказывают, с чем лучше его носить, пишет Tatler.

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Интересно, но так было не всегда – изначально твид был грубым и тяжелым, явно не подходящим для модных выходов. Но Коко одалживала пиджаки у своего любовника Артура Гросвенора, и, видимо, устав носить на плечах массивную ткань, адаптировала его под себя. В 1920-х годах она потрудилась над тканью и теперь мягки и легкий твид так и называют "твид шанель".

Именно такие жакеты идеальны для межсезонья, а в нашем случае – для весны. Когда пальто и шубы уже кажутся слишком теплыми, а окончательно разоблачаться еще рановато.

С эпохи Шанель дизайн жакетов менялся, адаптируясь под моду современности, юбки становились короче, и главное, менялся цвет – сдержанные и нейтральные цвета сменились на яркий неон.

И твидовый костюм перестал быть монополией только модного дома Коко Шанель. Теперь на подиумах буквально всех домов моды появилось что-то твидовое, и отлично подходящее к грядущей весне.

А селебрити уже примерили новинку на модных фотосессиях и выходах.

[ + – ] Пенелопа Крус на шоу Джмии Феллона в модном твидовом костюме Фото: Getty Images

Так, еще в декабре Пенелопа Крус появилась в костюме Chanel ослепительного желтого цвета на шоу Джимми Фэллона.

А уже через месяц на обложке журнала W появилась Кристен Стюарт в таком же костюме и в ретро-образе.

[ + – ] Кристен Стюарт в твидовом костюме

Носить их можно с чем угодно, как оказалось – твидовый жакет, ранее прерогатива только кинодив и серьезных дам, теперь вернулись в гардеробы таких модниц, как Рианна и Карди Би.

[ + – ] Карди Би в авангардном твидовом жакете от Schiaparelli Фото: Schiaparelli [ + – ] Карди Би в авангардном твидовом жакете от Schiaparelli Фото: Schiaparelli

Сочетать их можно с джинсами и кроссовками. Стоит отдать должное стилю Коко и дополнить нитями искусственного жемчуга, или многочисленными цепочками.

Или надеть оверсайз жакет с широкими брюками и ботинками-челси, или казаками. В таком образе можно посетить и офис, и выбрать на романтический ужин и даже заглянуть на модную вечеринку, там точно оценят тренд сезона.

Из твида даже шьют вечерние наряды, в которых вполне можно появиться на премьере фильма.

А тем, кто только присматривается к твиду, можно пока попробовать классический образ – твидовый костюм, которых сейчас великое множество. Есть варианты и с узкой юбкой, и с ультра-короткими шортами, и со свободными унисекс-брюками.

Но одно стоит помнить, ретро-костюмы от Шанель до сих пор не вышли из моды, а значит и покупка твидового жакета в коллекцию может стать выгодной инвестицией. Ведь с ним можно создавать множество образов и всегда выглядеть на высоте.