Тренди весни 2022. Стилісти розповіли, як носити твідові жакети

Твід, введений у моду Коко Шанель, з приємного ретро стає справжнім хітом сезону.

Твідові жакети і костюми в моду ввела Коко Шанель і сама всіляко їх популяризувала, доповнюючи нитками перлів і зручними туфлями-човниками. У модному твіді хизувалися такі ікони стилю як Джекі Кеннеді та Елізабет Тейлор, а костюм від Chanel автоматично припускав твідову тканину і відомий силует. А тепер стилісти зазначають, що твід став трендом сезону і розповідають, з чим краще його носити, пише Tatler.

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Цікаво, але так було не завжди — спочатку твід був грубим і важким, що явно не підходить для модних виходів. Але Коко позичала піджаки у свого коханця Артура Гросвенора, і, мабуть, утомившись носити на плечах масивну тканину, адаптувала її під себе. У 1920-х роках вона попрацювала над тканиною і тепер м'яким та легким твідом так і називають "твід шанель".

Саме такі жакети ідеальні для міжсезоння, а в нашому випадку для весни. Коли пальта та шуби вже здаються занадто теплими, а остаточно роздягатися ще зарано.

З епохи Шанель дизайн жакетів змінювався, адаптуючись під моду сучасності, спідниці ставали коротшими, і головне змінювався колір – стримані та нейтральні кольори змінилися на яскравий неон.

І твідовий костюм перестав бути монополією лише модного будинку Коко Шанель. Тепер на подіумах буквально всіх будинків моди з'явилося щось твідове, і таке, що відмінно підходить до весни.

А селебріті вже приміряли новинку на модних фотосесіях та виходах.

[ + – ] Пенелопа Крус на шоу Джиммі Феллона в модному твідовому костюмі Фото: Getty Images

Так, ще в грудні Пенелопа Крус з'явилася в костюмі Chanel сліпучого жовтого кольору на шоу Джиммі Феллона.

А вже через місяць на обкладинці журналу W з'явилася Крістен Стюарт у такому ж костюмі та в ретрообразі.

[ + – ] Крістен Стюарт у твідовому костюмі

Носити їх можна, з чим завгодно, як виявилося — твідовий жакет, раніше прерогатива тільки кінодів і серйозних дам, тепер повернувся до гардеробів таких модниць, як Ріанна та Карді Бі.

[ + – ] Карді Бі в авангардному твідовому жакеті від Schiaparelli Фото: Schiaparelli [ + – ] Карді Бі в авангардному твідовому жакеті від Schiaparelli Фото: Schiaparelli

Поєднувати їх можна з джинсами та кросівками. Варто віддати належне стилю Коко і доповнити нитками штучних перлів, або численними ланцюжками.

Або надіти оверсайз жакет із широкими штанами та черевиками-челсі, або козаками. У такому образі можна відвідати і офіс, і романтичну вечерю і навіть заглянути на модну вечірку, там точно оцінять тренд сезону.

З твіду навіть шиють вечірнє вбрання, у якому цілком можна з'явитися на прем'єрі фільму.

А тим, хто тільки придивляється до твіду, можна поки що спробувати класичний образ – твідовий костюм, яких наразі безліч. Є варіанти і з вузькою спідницею, і з ультракороткими шортами, і з вільними унісекс-штанами.

Але одне варто пам'ятати, що ретрокостюми від Шанель досі не вийшли з моди, а значить, і покупка твідового жакета в колекцію може стати вигідною інвестицією. Адже з ним можна створювати безліч образів і завжди виглядати на висоті.