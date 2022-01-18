Особняк легендарного Кирка Дугласа с домашней Аллеей славы купил врач-ортопед

Поместье в Беверли-Хиллз сменило владельца за 9 миллионов долларов, что оказалось даже больше запрашиваемой цены

Дом легендарного Кирка Дугласа и его жены Энн был продан за скромные 9,015 миллионов долларов. Но просили за него меньше, всего 7,495 миллионов. Об этом пишет Fox Business.

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Новым владельцем стал хирург-ортопед Стивен Лю, основатель компании Forme. А риэлторы отмечали, что на уникальный объект недвижимости было подано 31 заявки. Риелтор, которая занималась продаже дома, отметила, что обычно на подобные дома они получают не более пяти заявок.

[ + – ] Дом Кирка Дугласа Фото: realtor.com

[ + – ] Аллея славы в доме Кирка Дугласа Фото: realtor.com

Потрясающее имение 1920-х гг. Кирк купил в 1976 году за 400 тысяч долларов. Находится оно в районе Флэтс, скрытом от улицы высокими изгородями, неподалеку от Родео-Драйв и отеля Beverly Hills. В нем есть, кроме обычных спален, ванных комнат и гостевого домика, даже собственная Аллея славы.

[ + – ] Кирк и Энн Дуглас Фото: Instagram michaelkirkdouglas

Кирк и Энн любили принимать гостей и к ним в дом приходили самые известные и знаменитые селебрити тех лет. И каждого из них владельцы дома просили оставить автограф на цементной плитке. После ими выложили дорожки.

Всего на домашней Аллее славы Дугласов более 40 автографов знаменитостей. Среди них подписи Фрэнка Синатры, Рональда Рейгана, Майкла Кейна, Элизабет Тэйлор, Джейн Фонда, Люсиль Болл и многих других, включая детей Кирка – его сыновей Майкла, Джоэла, Питера и Эрика.

[ + – ] Кирк Дуглас и Майкл Дуглас Фото: Instagram michaelkirkdouglas

"Это похоже на Голливудскую аллею славы у Китайского театра Граумана, только выглядит куда интимней", — рассказали в агентстве недвижимости.

[ + – ] Кирк и Энн Дуглас с семьей Фото: Instagram michaelkirkdouglas

Именно здесь одна из самых знаменитый пар Голливуда доживала последние дни. Звезда фильма "Спартак" скончался в 103 года, а его жена Энн умерла 15 месяцев спустя в 102 года. Они прожили вместе 65 лет.