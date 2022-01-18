Маєток легендарного Кірка Дугласа з домашньою Алеєю слави купив лікар-ортопед

Маєток у Беверлі-Гіллз змінив власника за 9 мільйонів доларів, що виявилося навіть більше за запитувану ціну.

Будинок легендарного Кірка Дугласа та його дружини Енн було продано за скромні 9,015 мільйонів доларів. Але просили за нього менше, лише 7,495 мільйонів. Про це пише Fox Business.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Новим власником став хірург-ортопед Стівен Лю, фундатор компанії Forme. А ріелтори зазначали, що на унікальний об'єкт нерухомості було подано 31 заявку. Ріелторка, яка займалася продажем будинку, зазначила, що зазвичай на подібні будинки вони отримують не більше п'яти заявок.

[ + – ] Дім Кірка Дугласа Фото: realtor.com

[ + – ] Алея слави в будинку Кірка Дугласа Фото: realtor.com

Приголомшливий маєток 1920-х років Кірк купив у 1976 році за 400 тисяч доларів. Знаходиться воно в районі Флетс, прихованому від вулиці високими огорожами, неподалік від Родео-Драйв і готелю Beverly Hills. У ньому є, крім звичайних спалень, ванних кімнат і гостьового будиночка, навіть власна Алея слави.

[ + – ] Кірк та Енн Дуглас Фото: Instagram michaelkirkdouglas

Кірк та Енн любили приймати гостей і до них у будинок приходили найвідоміші та найзнаменитіші селебріті тих років. І кожного з них власники будинку просили залишити автограф на цементній плитці. Після цього ними виклали доріжки.

Загалом на домашній Алеї слави Дугласів понад 40 автографів знаменитостей. Серед них підписи Френка Сінатри, Рональда Рейгана, Майкла Кейна, Елізабет Тейлор, Джейн Фонда, Люсіль Болл і багатьох інших, враховуючи дітей Кірка — його синів Майкла, Джоела, Пітера й Еріка.

[ + – ] Кірк Дуглас і Майкл Дуглас Фото: Instagram michaelkirkdouglas

"Це схоже на Голлівудську алею слави біля Китайського театру Граумана, тільки виглядає куди інтимніше", — розповіли в агентстві нерухомості.

[ + – ] Кірк та Енн Дуглас із сім'єю Фото: Instagram michaelkirkdouglas

Саме тут одна з найзнаменитіших пар Голлівуду доживала останні дні. Зірка фільму "Спартак" помер у 103 роки, а його дружина Енн померла через 15 місяців у 102 роки. Вони прожили разом 65 років.