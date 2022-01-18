В сериале "И просто так" покажут платье Кэрри от Versace за 80 тысяч долларов

Платье появлялось всего в одном эпизоде одной серии в сериале "Секс в большом городе", но произвело настоящий фурор

Создатели сериала-сиквела "И просто так" продолжают цитировать наряды из оригинального сериала и фильмов "Секс в большом городе". И в этот раз внимания удостоился один из самых впечатляющих и дорогих нарядов оригинального сериала – шикарное платье от Versace за 80 тысяч долларов, сообщает НВО.

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В тизере следующей серии Кэрри Брэдшоу демонстрирует наряд своей новой подруге и риелтеру Симе Патель со словами: "Хочешь увидеть что-то потрясающее?".

[ + – ] Тизер 8 серии сериала "И просто так"

И это наряд и правда стал одним из самых потрясающих в оригинальном сериале. Именно в нем Кэрри ждет своего русского любовника Александра Петровского в парижском номере отеля.

[ + – ] Кэрри Брэдшоу в платье от Versace Фото: Скриншот

Они должны идти на романтичный ужин, но он безнадежно опаздывает. Однако, когда он возвращается, эпизод все же заканчивается сексом, но зрителям становится ясно, что ничего хорошего из этой связи не выйдет.

Платье появлялось в 19-м эпизоде шестого, финального, сезона. Оно было сшито из нескольких слоев тафты, украшено пайетками и розеткам из ткани. Сценарист сериала Майкл Патрик Кинг вспоминал, что был против появления платья в сериале, потому что не представлял, как Кэрри могла привезти его из Нью-Йорка в своем багаже. Но легендарная Патриция Филд, художник по костюмам сериала, настояла. Она заявила, что он просто должен принять тот факт, что платье появится в эпизоде, потому что "это Versace в конце-концов!" и в сериале мода важнее гарниц реальности.

[ + – ] Александр Петровский и Кэрри Брэдшоу Фото: Скриншот

Платье на момент съемок стоило 80 тысяч долларов, и стало самым дорогим нарядом сериала. Ведь обычно Патриция обходилась винтажными нарядами и подбирала героиням платья куда дешевле. Так произошло и с юбкой-пачкой из титров. Ее купили за пять долларов в магазине секонд-хенд.

Сочетание роскошного наряда, в котором уставшая ждать Кэрри засыпает на сказочно красивой кровати, и драматичности момента, когда ее возлюбленный все не приходит, придало эпизоду правильное настроение.

Но, судя по тизеру "И просто так", платье не осталось Петровскому на память. Оно вернулось вместе со своей хозяйкой в Нью-Йорк и заняло почетное место в ее гардеробе.