У серіалі "І просто так" покажуть плаття Керрі від Versace за 80 тисяч доларів

Сукня з'являлася лише в одному епізоді однієї серії у серіалі "Секс у великому місті", але справила справжній фурор.

Творці серіалу-сиквелу "І просто так" продовжують цитувати вбрання з оригінального серіалу та фільмів "Секс у великому місті". І цього разу уваги удостоївся один з найдивовижніших і найдорожчих нарядів оригінального серіалу – шикарна сукня від Versace за 80 тисяч доларів, повідомляє НВО.

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У тизері наступної серії Керрі Бредшоу демонструє вбрання своїй новій подрузі та ріелтору Сімі Патель зі словами: "Хочеш побачити щось приголомшливе?".

[ + – ] Тизер 8 серії серіалу "І просто так"

І це вбрання і справді стало одним з найбільш приголомшливих в оригінальному серіалі. Саме в ньому Керрі чекає на свого російського коханця Олександра Петровського в паризькому номері готелю.

[ + – ] Керрі Бредшоу у сукні від Versace Фото: Скриншот

Вони повинні йти на романтичну вечерю, але він безнадійно спізнюється. Однак, коли він повертається, епізод все ж таки закінчується сексом, але глядачам стає зрозуміло, що нічого хорошого з цього зв'язку не вийде.

Сукня з'являлася у 19-му епізоді шостого, фінального, сезону. Вона була пошита з кількох шарів тафти, прикрашена паєтками та розетками з тканини. Сценарист серіалу Майкл Патрік Кінг згадував, що був проти появи сукні у серіалі, бо не уявляв, як Керрі могла привезти її з Нью-Йорка у своєму багажі. Але легендарна Патриція Філд, художниця із костюмів серіалу, наполягла. Вона заявила, що він просто повинен прийняти той факт, що сукня з'явиться в епізоді, тому що "це Versace врешті-решт!" і в серіалі мода важливіша за межі реальності.

[ + – ] Олександр Петровський та Керрі Бредшоу Фото: Скриншот

Сукня на момент зйомок коштувала 80 тисяч доларів і стала найдорожчим нарядом серіалу. Адже зазвичай Патриція обходилася вінтажним вбранням і підбирала героїням сукні, набагато дешевші. Так сталося і зі спідницею-пачкою з титрів. Її купили за п'ять доларів у магазині секонд-хенду.

Поєднання розкішного вбрання, у якому втомлена чекати Керрі засинає на казково красивому ліжку, і драматичності моменту, коли її коханий не приходить, надало епізоду правильного настрою.

Але, судячи з тизера "І просто так", сукня не залишилася Петровському на згадку. Вона повернулася разом зі своєю господаркою до Нью-Йорка і посіла почесне місце в її гардеробі.