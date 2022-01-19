Звезда "Ганнибала" Гаспар Ульель скончался после травмы, полученной на горнолыжном курорте

Французский актер был найден без сознания и вертолетом доставлен в госпиталь

37-летний актер Гаспар Ульель, звезда фильмов "Ганнибал: восхождение", "Долгая помолвка" и грядущего сериала Marvel "Лунный рыцарь" скончался в госпитале в Гренобле, после того, как получил тяжелую травму во время катания на лыжах. Об этом пишет BFMtv.

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Инцидент произошел на горнолыжном курорте Ла-Розьер в Альпах 18января. Известно, что актер был найден без сознания и срочно доставлен в госпиталь. У него была диагностирована черепно-мозговая травма. Предварительно, он столкнулся с другим лыжником.

Гаспар так и не пришел в сознание и умер сегодня утром.

Напомним, Гаспар Ульель —знаменитый французский актер, модель, считался один из самых красивых французов. Мировую славу он получил после роли в детективной драме Жан-Пьера Жене "Долгая помолвка". Также рост популярности был заметен после роли молодого Ганнибала Лектера в картине Питера Уэббера "Ганнибал: Восхождение".

[ + – ] Трейлер фильма "Ганнибал: восхождение"

Среди других заметных работ: "Сен-Лоран. Стиль — это я", "Это всего лишь конец света", "Париж, я люблю тебя".

Сериал с участием Ульеля и Оскара Айзека "Лунный рыцарь" студии Marvel выйдет на экраны в апреле 2022 года.

Ульель увлекался горнолыжным спортом и зиму проводил в Альпах. Он встречался с принцессой Шарлоттой Казираги, 11-й в очереди на трон Монако. С 2013 года Ульель состоит в отношениях с французской моделью и певицей Гаэль Пьетри. В 2016 году у них родился сын.