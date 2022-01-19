Зірка "Ганнібала" Гаспар Ульєль помер після травми, отриманої на гірськолижному курорті

Французький актор був знайдений непритомним і гелікоптером доставлений до шпиталю.

37-річний актор Гаспар Ульєль, зірка фільмів "Ганнібал: сходження", "Довгі заручини" та майбутнього серіалу Marvel "Місячний лицар" помер у шпиталі в Греноблі, після того, як отримав тяжку травму під час катання на лижах. Про це пише BFMtv.

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Інцидент стався на гірськолижному курорті Ла-Роз'єр в Альпах 18 січня. Відомо, що актор був знайдений непритомним і терміново доставлений до шпиталю. У нього було діагностовано черепно-мозкову травму. Попередньо він зіткнувся з іншим лижником.

Гаспар так і не прийшов до тями і помер сьогодні вранці.

Нагадаємо, Гаспар Ульєль — знаменитий французький актор, модель, вважався один із найкрасивіших французів. Світову славу він отримав після участі в детективній драмі Жан-П'єра Жені "Довгі заручини". Також зростання популярності було помітне після ролі молодого Ганнібала Лектера в картині Пітера Веббера "Ганнібал: сходження".

[ + – ] Трейлери фільму "Ганнібал: сходження"

Серед інших помітних робіт: "Сен-Лоран. Стиль — це я", "Це всього лише кінець світу", "Париже, я люблю тебе".

Серіал за участю Ульєля та Оскара Айзека "Місячний лицар" студії Marvel вийде на екрани у квітні 2022 року.

Ульєль захоплювався гірськолижним спортом і проводив зиму в Альпах. Він зустрічався з принцесою Шарлоттою Казірагі, 11-ю в черзі на трон Монако. З 2013 року Ульєль у відносинах із французькою моделлю та співачкою Гаель П'єтрі. 2016 року в них народився син.