Скончался американский рок-певец Meat Loaf, звезда фильма "Бойцовский клуб"

Знаменитому музыканту и актеру Марвину Ли Эдею, известному под псевдонимом Meat Loaf, было 74 года

В США скончался знаменитый рокер и актер Meat Loaf (Мит Лоуф). Ему было 74 года. Сообщается, что музыкант, чье настоящее имя Марвин Ли Эдей, умер в ночь на 21 января в окружении семьи. Об этом пишет Deadline.

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"Рядом с ним была жена Дебора. Дочери Перл и Аманда, а также близкие друзья были рядом", — сообщили представители артиста.

Музыкальная карьера Meat Loaf длилась около 60 лет, он продал более 100 миллионов копий своих альбомов по всему миру и снялся в 65 фильмах, среди которых культовый "Бойцовский клуб", в котором он сыграл толстяка Боба, "Шоу ужасов Роки Хоррора", "Мир Уэйна", "Байки из склепа", "51-й штат".

[ + – ] Клип на песню Meat Loaf - I'd Do Anything For Love

Также он снимался в сериалах "Доктор Хаус" в 2009 году и "Призрачные войны" в 2018-м.

Его альбом Bat Out of Hell остается в десятке самых продаваемых альбомов за всю историю музыки.

[ + – ] Meat Loaf в фильме "Бойцовский клуб"

Свой псевдоним, который означает "мясной рулет", певец придумал сам, еще в школе. Прозвище "мясо" он получил из-за тучности, а Loaf он добавил сам, тем более, что начальные буквы этого прозвища повторяют начальные буквы его имени Марвин Ли.

Впрочем, существует еще одна версия происхождения его прозвища. В школе Марвин играл в американский футбол, и когда наступил на ногу тренеру – тот в сердцах обозвал его "мясным рулетом".

Марвин родился в Далласа, штат Техас, в семье школьной учительницы и полицейского. Мать мальчика умерла, когда ему было 15 лет, а отец начал пить. В итоге он чуть не убил сына ножом во время очередной пьянки.

Юноша уехал в Лос-Анджелес, где некоторое время работал вышибалой в ночном клубе. А свою музыкальную карьеру он начал, выступая в мюзиклах.