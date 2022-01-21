Помер американський рок-співак Meat Loaf, зірка фільму "Бійцівський клуб"

Знаменитому музикантові та актору Марвіну Лі Едею, відомому під псевдонімом Meat Loaf, було 74 роки

У США помер знаменитий рокер та актор Meat Loaf (Міт Лоуф). Йому було 74 роки. Повідомляється, що музикант, чиє справжнє ім'я Марвін Лі Едей, помер у ніч проти 21 січня в оточенні сім'ї. Про це пише Deadline.

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"Поруч із ним була дружина Дебора, дочки Перл та Аманда, а також близькі друзі були поруч", — повідомили представники артиста.

Музична кар'єра Meat Loaf тривала близько 60 років, він продав понад 100 мільйонів копій своїх альбомів по всьому світу і знявся у 65 фільмах, серед яких культовий "Бійцівський клуб", у якому він зіграв товстуна Боба, "Шоу жахів Роккі Хоррора", "Світ Вейна", "Байки зі склепу", "51-й штат".

[ + – ] Кліп на пісню Meat Loaf — I'd Do Anything For Love

Також він знімався у серіалах "Доктор Хаус" у 2009 році та "Примарні війни" у 2018-му.

Його альбом Bat Out of Hell залишається в десятці найбільш продаваних альбомів за всю історію музики.

[ + – ] Meat Loaf у фільмі "Бійцівський клуб"

Свій псевдонім, який означає "м'ясний рулет", співак вигадав сам, ще в школі. Прізвисько "м'ясо" він отримав через огрядність, а Loaf він додав сам, тим більше, що початкові літери цього прізвиська повторюють початкові літери його імені Марвін Лі.

Втім, є ще одна версія походження його прізвиська. У школі Марвін грав в американський футбол, і коли наступив на ногу тренеру — той сердито обізвав його "м'ясним рулетом".

Марвін народився в Далласі, штат Техас, у сім'ї шкільної вчительки та поліцейського. Мати хлопчика померла, коли йому було 15 років, а батько почав пити. У результаті він ледь не вбив сина ножем під час чергової пиятики.

Юнак поїхав до Лос-Анджелеса, де деякий час працював "вишибалою" в нічному клубі. А свою музичну кар'єру він розпочав, виступаючи у мюзиклах.