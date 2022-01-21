Тренды маникюра 2022. Топ-5 минималистичных вариантов дизайна ногтей на февраль

Сейчас в моде блеск и сияние, но не всем они по душе, или подходят к стилю в одежде. Модные эксперты рассказали о самом актуальном маникюре в стиле минимализм

Сейчас в моду снова возвращается так называемый, "избыточный" дизайн для ногтей. Так, мастера маникюра отмечают, что длинные ногти с инкрустацией, лепкой, рисунками и блестящими акцентами снова в моде. Впрочем, знаменитости и трендсеттеры, щеголяющие с таким дизайном на ногтях являются тому ярким подтверждением.

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Однако, не всем подходит подобное буйство "лепнины". Все же такой маникюр предполагает бережное отношение и может испортиться от работы на компьютере или занятий в спортзале. Кроме того, далеко не всем импонирует яркий и экстравагантный дизайн ногтей на каждый день. Фокус собрал 5 минималистичных трендов на зиму 2022, которые будет актуальны и грядущей весной.

Один цвет – пять оттенков

Минималистичный маникюр – не значит скучный. Что если попробовать один цвет, но несколько его оттенков, которые сделают ваши руки похожими на палитру художника?

[ + – ] Минималистичный дизайн ногтей 2022

Этот дизайн хорош тем, что можно выбрать любой полюбившийся цвет, а далее остановить выбор самый любимый из представленных оттенков. Напомним, серый и оттенок цвет грозового неба – в трендах зимы 2022.

Тон Pantone

Когда институт цвета Pantone провозгласил цветом года Pantone 17-3938 Very Peri, созданный искусственно синий с фиолетово-красным оттенком цвет, стало ясно, что он займет ключевое и почетное место в палитре самых модных оттенков лаков для ногтей в 2022 году.

[ + – ] Минималистичный дизайн ногтей 2022

Very Peri и все оттенки фиолетового – это лучший способ быть в тренде при минимальных усилиях. И так вы точно узнаете, по душе ли вам цвет 2022-го года, или стоит подождать следующий.

Акцентный рисунок

Сдержанный нюд и акцентный рисунок – хороший способ не изменять своей любви к простому дизайну ногтей, но дать волю своей хулиганской натуре.

[ + – ] Минималистичный дизайн ногтей 2022

Ведь акцентный рисунок может быть любым – глаз, персонаж мультфильма, или крохотное сердечко – в этом случае фантазию можно не ограничивать привычными условностями.

Минималистичная графика

Пока мастера маникюра пропагандируют рисунки, аппликации и даже крохотные украшения для маникюра этого года – минималистичная графика, а именно рисунки тончайшими линиями – все еще в тренде.

[ + – ] Минималистичный дизайн ногтей 2022

Ногти с подобным дизайном выглядят, как авангардные произведения искусства: в меру экстравагантно, сдержанно и благородно. А еще это отличный способ разбавить обычный монохромный маникюр.

Сдержанный френч

Френч, или французский маникюр давно стал модным трендом и не тот классический френч, которых стал моден несколько десятилетий назад.

[ + – ] Минималистичный дизайн ногтей 2022

Сейчас френч может быть как избыточным, так и графическим – когда кромку ногтя очерчивают тонкими линиями, а также металлическим, как у Меган Фокс в день помолвки, и цветным, если хочется чего-то оригинального.

Два цвета

Этот тренд балансирует на грани минимализма и экстравагантности, но все же сочетание двух контрастных цветов — это так в духе высокой моды. Цвета могут быть любыми, но лучше выбрать что-то помимо классического сочетания красного и черного.

[ + – ] Минималистичный дизайн ногтей 2022

Стоит выбрать между любимыми цветами и дать им право на удачный симбиоз. Хорошо подобный маникюр смотрится с графическими, четко очерченными линиями.