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Тренды маникюра 2022. Топ-5 минималистичных вариантов дизайна ногтей на февраль

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Фото: Getty Images | Минималистичный дизайн ногтей оказался в топе трендов 2022

Сейчас в моде блеск и сияние, но не всем они по душе, или подходят к стилю в одежде. Модные эксперты рассказали о самом актуальном маникюре в стиле минимализм

Сейчас в моду снова возвращается так называемый, "избыточный" дизайн для ногтей. Так, мастера маникюра отмечают, что длинные ногти с инкрустацией, лепкой, рисунками и блестящими акцентами снова в моде. Впрочем, знаменитости и трендсеттеры, щеголяющие с таким дизайном на ногтях являются тому ярким подтверждением.

Однако, не всем подходит подобное буйство "лепнины". Все же такой маникюр предполагает бережное отношение и может испортиться от работы на компьютере или занятий в спортзале. Кроме того, далеко не всем импонирует яркий и экстравагантный дизайн ногтей на каждый день. Фокус собрал 5 минималистичных трендов на зиму 2022, которые будет актуальны и грядущей весной.

Один цвет – пять оттенков

Минималистичный маникюр – не значит скучный. Что если попробовать один цвет, но несколько его оттенков, которые сделают ваши руки похожими на палитру художника?

Минималистичный дизайн ногтей 2022

Этот дизайн хорош тем, что можно выбрать любой полюбившийся цвет, а далее остановить выбор самый любимый из представленных оттенков. Напомним, серый и оттенок цвет грозового неба – в трендах зимы 2022.

Тон Pantone

Когда институт цвета Pantone провозгласил цветом года Pantone 17-3938 Very Peri, созданный искусственно синий с фиолетово-красным оттенком цвет, стало ясно, что он займет ключевое и почетное место в палитре самых модных оттенков лаков для ногтей в 2022 году.

Минималистичный дизайн ногтей 2022

Very Peri и все оттенки фиолетового – это лучший способ быть в тренде при минимальных усилиях. И так вы точно узнаете, по душе ли вам цвет 2022-го года, или стоит подождать следующий.

Акцентный рисунок

Сдержанный нюд и акцентный рисунок – хороший способ не изменять своей любви к простому дизайну ногтей, но дать волю своей хулиганской натуре.

Минималистичный дизайн ногтей 2022

Ведь акцентный рисунок может быть любым – глаз, персонаж мультфильма, или крохотное сердечко – в этом случае фантазию можно не ограничивать привычными условностями.

Минималистичная графика

Пока мастера маникюра пропагандируют рисунки, аппликации и даже крохотные украшения для маникюра этого года – минималистичная графика, а именно рисунки тончайшими линиями – все еще в тренде.

Минималистичный дизайн ногтей 2022

Ногти с подобным дизайном выглядят, как авангардные произведения искусства: в меру экстравагантно, сдержанно и благородно. А еще это отличный способ разбавить обычный монохромный маникюр.

Сдержанный френч

Френч, или французский маникюр давно стал модным трендом и не тот классический френч, которых стал моден несколько десятилетий назад.

Минималистичный дизайн ногтей 2022

Сейчас френч может быть как избыточным, так и графическим – когда кромку ногтя очерчивают тонкими линиями, а также металлическим, как у Меган Фокс в день помолвки, и цветным, если хочется чего-то оригинального.

Два цвета

Этот тренд балансирует на грани минимализма и экстравагантности, но все же сочетание двух контрастных цветов — это так в духе высокой моды. Цвета могут быть любыми, но лучше выбрать что-то помимо классического сочетания красного и черного.

Минималистичный дизайн ногтей 2022

Стоит выбрать между любимыми цветами и дать им право на удачный симбиоз. Хорошо подобный маникюр смотрится с графическими, четко очерченными линиями.