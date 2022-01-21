Тренди манікюру 2022. Топ-5 мінімалістичних варіантів дизайну нігтів на лютий

Зараз у моді блиск і сяйво, але не всім вони до вподоби, або підходять до стилю в одязі. Модні експерти розповіли про найактуальніший манікюр у стилі мінімалізм.

Зараз у моду знову повертається так званий "надлишковий" дизайн для нігтів. Так, майстри манікюру зазначають, що довгі нігті з інкрустацією, ліпленням, малюнками та блискучими акцентами знову у моді. Втім, знаменитості та трендсеттери, які хизуються з таким дизайном на нігтях, є тому яскравим підтвердженням.

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Проте, не всім підходить подібне буяння "ліпнини". Усе ж таки такий манікюр передбачає дбайливе ставлення і може зіпсуватися від роботи на комп'ютері або занять у спортзалі. Крім того, далеко не всім імпонує яскравий та екстравагантний дизайн нігтів на кожен день. Фокус зібрав 5 мінімалістичних трендів на зиму 2022, які будуть актуальні і навесні.

Один колір – п'ять відтінків

Мінімалістичний манікюр — не означає, нудний. Що, якщо спробувати один колір, але кілька його відтінків, які зроблять ваші руки схожими на палітру художника?

[ + – ] Мінімалістичний дизайн нігтів 2022

Цей дизайн хороший тим, що можна вибрати будь-який колір, а далі зупинити вибір на найулюбленішому з представлених відтінків. Нагадаємо, сірий та відтінок грозового неба – у трендах зими 2022 року.

Тон Pantone

Коли інститут кольору Pantone проголосив кольором року Pantone 17-3938 Very Peri, створений штучно синій з фіолетово-червоним відтінком колір, стало зрозуміло, що він займе ключове та почесне місце на панелі наймодніших відтінків лаків для нігтів у 2022 році.

[ + – ] Мінімалістичний дизайн нігтів 2022

Very Peri і всі відтінки фіолетового – це найкращий спосіб бути у тренді за мінімальних зусиль. І так ви точно дізнаєтеся, чи до душі вам колір 2022-го року, чи варто почекати наступного.

Акцентний малюнок

Стриманий нюд і акцентний малюнок – хороший спосіб не змінювати своє кохання до простого дизайну нігтів, але дати волю своїй хуліганській натурі.

[ + – ] Мінімалістичний дизайн нігтів 2022

Адже акцентний малюнок може бути будь-яким – око, персонаж мультфільму, або крихітне серце – у цьому випадку фантазію можна не обмежувати звичними умовностями.

Мінімалістична графіка

Поки майстри манікюру пропагують малюнки, аплікації та навіть крихітні прикраси для цього манікюру – мінімалістична графіка, а саме малюнки найтоншими лініями – все ще у тренді.

[ + – ] Мінімалістичний дизайн нігтів 2022

Нігті з подібним дизайном виглядають, як авангардні витвори мистецтва: у міру екстравагантно, стримано та благородно. А ще це чудовий спосіб розбавити звичайний монохромний манікюр.

Стриманий френч

Френч, або французький манікюр, давно став модним трендом і той класичний френч, який став модний кілька десятиліть тому.

[ + – ] Мінімалістичний дизайн нігтів 2022

Зараз френч може бути як надлишковим, так і графічним – коли край нігтя окреслюють тонкими лініями, а також металевим, як у Меган Фокс у день заручин, і кольоровим, якщо хочеться чогось оригінального.

Два кольори

Цей тренд балансує на межі мінімалізму та екстравагантності, але все ж таки поєднання двох контрастних кольорів – це так у дусі високої моди. Кольори можуть бути будь-якими, але краще вибрати щось, крім класичного поєднання червоного та чорного.

[ + – ] Мінімалістичний дизайн нігтів 2022

Варто вибрати між улюбленими кольорами та дати їм право на вдалий симбіоз. Добре такий манікюр виглядає з графічними, чітко окресленими лініями.