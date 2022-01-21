Кендалл Дженнер показала, как носить меховые унты с купальником
Модель сейчас отдыхает в Аспене и принимает солнечные ванны в сугробах
Кендалл Дженнер отправилась в отпуск на модный горнолыжный курорт Аспен в Колорадо, где покоряет вершины на сноуборде. Но она также устроила модную фотосессию в снегу, пишет Marie Claire.
Модель позировала прямо среди сугробов в крохотном бикини и огромных меховых унтах от бренда Miu Miu.
Завершила образ Кендалл большими солнцезащитными очками. "Как рекомендует Вим Хоф — ледяные ванны", — написала девушка под постом.
Новые снимки модели уже прокомментировало ее многочисленное семейство Кардашьян-Дженнер, отметив, что она прекрасно выглядит, а любимый стилист Ким Кардашьян Джен Аткин написала, что чувствует "олимпийское наследие", намекая на отца Кендалл, трансгендера Кейтлин Дженнер, которая участвовала в Олимпийских играх в 1970-х.
К слову, Кендалл опубликовала и более "одетые фото", продемонстрировав, как она катается на сноуборде в пуховике цвета металлик и черных брюках.
Напомним, Вим Хоф – известный уроженец Нидерландов, известный, как "Ледяной человек". Он обладает способностью комфортно переносить низкие температуры и уже поставил 26 мировых рекордов.