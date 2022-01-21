Кендалл Дженнер показала, як носити хутряні унти з купальником

Модель зараз відпочиває в Аспені та приймає сонячні ванни в кучугурах.

Кендалл Дженнер вирушила у відпустку на модний гірськолижний курорт Аспен у Колорадо, де підкорює вершини на сноуборді. Але вона також влаштувала модну фотосесію у снігу, пише Marie Claire.

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Модель позувала прямо серед заметів у крихітному бікіні та величезних хутряних унтах від бренду Miu Miu.

[ + – ] Кендалл Дженнер в Аспені

Завершила образ Кендалл великими сонцезахисними окулярами. "Як рекомендує Вім Гоф — крижані ванни", — написала дівчина під постом.

Нові знімки моделі вже прокоментувало її численне сімейство Кардаш'ян-Дженнер, зазначивши, що вона чудово виглядає, а улюблена стилістка Кім Кардаш'ян Джен Аткін написала, що відчуває "олімпійську спадщину", натякаючи на батька Кендалл, трансгендера Кейтлін Дженнер 1970-х.

До речі, Кендалл опублікувала і більш "одягнені фото", продемонструвавши, як вона катається на сноуборді в пуховику кольору металік і чорних штанах.

[ + – ] Кендалл Дженнер в Аспені

Нагадаємо, Вім Гоф – відомий уродженець Нідерландів, відомий як "Крижана людина". Він має здатність комфортно переносити низькі температури і вже поставив 26 світових рекордів.