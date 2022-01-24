Новый тренд маникюра 2022. Двойной френч, как вариация на тему классики

Мастера маникюра считают, что именно французский маникюр будет главным трендом 2022 года

Двойной френч — новый тренд в маникюре 2022 года, который пришел на смену классическому французскому маникюру. Который, конечно, хорош для некоторых случаев, но слишком скучен для современной девушки. Стилисты предлагают вариации на тему френча. И одна из них – это двойной французский маникюр.

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Один из вариантов двойного френча – это когда лунки ногтей закрашивают также, как и кромку. Однако стилисты рекомендуют в таком случае проявить фантазию и сочетание двух разных цветов. И пусть они будут яркими. А свободную часть ногтя можно украсить маленьким акцентным рисунком в тон.

Еще одна из вариаций на тему французского маникюра – это двойная линия на кромке ногтя. Такой дизайн требует твердой руки, но зато подобный маникюр смотрится воздушно и элегантно.

Попробовать его можно на ногтях любой длины, но, как видно из модных блогов – все же самая удачная для него форма – это длинные заостренные, или квадратные ногти.

Цвет для подобного маникюра можно выбрать любой – но чаще всего цветной, или черный. Дополнить такой дизайн можно стразами, или аппликацией.

Геометрический двойной френч также в тренде. В подобном нейл-арте кромка ногтя оформляется несколькими цветами и геометрическими формами.

В результате получается строгий и лаконичный дизайн. Цвета могут быть самыми разными, и тут уже самое время проявить фантазию.

Избыточный французский маникюр – еще один тренд этого года. По сути – это френч на половину ногтя,отмеченный тонкой линией.

Это весьма экономный дизайн, благодаря которому руки подольше будет выглядеть опрятно и аккуратно. А еще это отсылка с старинному дизайну под названием "лунный маникюр".

Дамы десятилетия назад оставляли незакрашенной лунку ногтя, чтобы дольше не думать о том, чтобы снова делать маникюр.

Но в 50-е годы прошлого века в фаворе был красный цвет, а сейчас стилисты предлагают любой цвет на выбор. И один из лучших вариантов – это накрасить ногти на руках разным цветом.