Новий тренд манікюру 2022. Подвійний френч, як варіація на тему класики

Майстри манікюру вважають, що саме французький манікюр буде головним трендом 2022 року

Подвійний френч — новий тренд у манікюрі 2022 року, який прийшов на зміну класичному французькому манікюру. Який, звичайно, гарний для деяких випадків, але надто нудний для сучасної дівчини. Стилісти пропонують варіації на тему френчу. І одна з них — подвійний французький манікюр.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Один з варіантів подвійного френчу — це коли лунки нігтів зафарбовують так само, як і край. Проте стилісти рекомендують у такому разі проявити фантазію та поєднання двох різних кольорів. І нехай вони будуть яскравими. А вільну частину нігтя можна прикрасити маленьким акцентним малюнком у тон.

Ще одна з варіацій на тему французького манікюру — подвійна лінія на краєчку нігтя. Такий дизайн вимагає твердої руки, зате подібний манікюр виглядає легко та елегантно.

Спробувати його можна на нігтях будь-якої довжини, але, як видно з модних блогів — все ж таки найвдаліша для нього форма — це довгі загострені, або квадратні нігті.

Колір для подібного манікюру можна вибрати будь-який — але найчастіше кольоровий або чорний. Доповнити такий дизайн можна стразами або аплікацією.

Геометричний подвійний френч також у тренді. У подібному нейл-арті край нігтя оформляється кількома кольорами та геометричними формами.

В результаті виходить строгий та лаконічний дизайн. Кольори можуть бути різними, і тут вже саме час проявити фантазію.

Надмірний французький манікюр — ще один тренд цього року. По суті — це френч на половину нігтя, відмічений тонкою лінією.

Це дуже економний дизайн, завдяки якому руки довше виглядатиме охайно та акуратно. А ще це відсилання на старовинний дизайн під назвою "місячний манікюр".

Жінки десятиліття тому залишали незафарбовану лунку нігтя, щоб довше не думати про те, щоб знову робити манікюр.

Але в 50-х роках минулого століття у фаворі був червоний колір, а зараз стилісти пропонують будь-який колір на вибір. І один із найкращих варіантів — це нафарбувати нігті на руках різним кольором.