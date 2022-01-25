Принцесса Монако появилась верхом на лошади на кутюрном показе Chanel (видео)

Принцесса, которая давно увлекается конным спортом, проехала мимо гостей с высоко поднятой головой, умело управляя лошадью. На ней был наряд от французского бренда.

35-летняя принцесса Монако Шарлотта Казираги открыла модный показ Chanel на Неделе моды в Париже, появившись на подиуме верхом на лошади и одетая в черный твидовый костюм бренда.

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Она – опытная наездница и один из последних амбассадором Chanel. Ее появление ошеломило гостей, среди которых самыми известными были Анна Винтур и Фаррелл Уильямс.

Шарлотта высоко держала голову, когда ехала по подиуму, и умело управляла лошадью в столь ограниченном пространстве. Для мероприятия она собрала волосы в хвост, надела черный шлем, а ее макияж был сделан с акцентом на глаза.

Шарлотта – второй ребенок принцессы Каролины Ганноверской и покойного итальянского бизнесмена Стефано Казираги, погибшего в 1990 году в гоночной катастрофе. Она одиннадцатая в очереди на трон Монако. Ее бабушка была принцессой Монако Грейс, а дядя, принц Альбер II, является нынешним монархом.

[ + – ] Появление принцессы на лошади стало для гостей полной неожиданностью

Шарлотта ранее неоднократно говорила о своей любви к верховой езде. По ее словам, лошади играли "важную роль" в ее жизни с самого детства.

"Они дали мне энергию двигаться вперед, способность бороться, придали мне редкую уверенность и бесценную силу. Они научили меня и великому смирению. Соревнования по конкуру — это школа жизни…. И это один из немногих олимпийских видов спорта, где мужчины и женщины равны. Быть ​​великим наездником зависит не от физической силы, а от ума и чувствительности", – подчеркнула принцесса.

У Шарлотты есть семилетний сын Рафаэль от марокканско-французского стендап-комика Гада Эльмалеха, с которым она встречалась с 2011 по 2015 год. Также у нее были отношения с итальянским режиссером Ламберто Санфеличе, прежде чем рассталась в 2016 году. Вскоре после этого она познакомилась с Дмитрием Рассамом, 39-летним французским кинопродюсером. Слухи об отношениях появились в начале 2017 года. Дмитрий – сын актрисы Кароль Буке, подруги матери Шарлотты, и французского ливанского кинопродюсера Жан-Пьера Рассама. Последний умер от передозировки наркотиков, когда Дмитрию было всего четыре года.

У Дмитрия есть дочь от бывшей жены, российской модели Маши Новоселовой, с которой он развелся в 2016 году. С Шарлоттой он впервые встретился в Париже, а затем они провели время вместе в ее загородной резиденции в Барбизоне, в часе езды от французской столицы.

Пара предпочитает вести себя сдержанно, хотя они оба присутствовали на церемонии гражданского бракосочетания сводного брата Шарлотты, принца Кристиана Ганноверского, и его жены Алессандры де Осма в Лондоне в ноябре 2017 года.

Новость о помолвке Шарлотты и Дмитрия была озвучена в марте 2018 года. В том же месяце пара официально дебютировала на Rose Ball в Монте-Карло. В июне 2019 года они стали мужем и женой.

Показ Chanel является одним из 16 показов в прямом эфире, которые проходят в течение недели. Ранее свои коллекции в рамках Недели высокой моды в Париже представили Dior и Schiaparelli.