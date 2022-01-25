Принцеса Монако з'явилася верхи на коні на кутюрному показі Chanel (відео)
Принцеса, яка давно захоплюється кінним спортом, проїхала повз гостей із високо піднятою головою, вправно керуючи конем. На ній було вбрання від французького бренду.
35-річна принцеса Монако Шарлотта Казірагі відкрила модний показ Chanel на Тижні моди в Парижі, з'явившись на подіумі верхи на коні й одягненою в чорний твідовий костюм бренду.
Вона – досвідчена наїзниця й одна з останніх амбасадорів Chanel. Її поява приголомшила гостей, серед яких найвідомішими були Анна Вінтур і Фаррелл Вільямс.
Шарлотта високо тримала голову, коли їхала подіумом, і вміло керувала конем у такому обмеженому просторі. Для заходу вона зібрала волосся у хвіст, одягла чорний шолом, а її макіяж був зроблений із акцентом на очі.
Шарлотта – друга дитина принцеси Кароліни Ганноверської та покійного італійського бізнесмена Стефано Казірагі, який загинув у 1990 році в перегоновій катастрофі. Вона одинадцята в черзі на трон Монако. Її бабуся була принцесою Монако Грейс, а дядько, принц Альбер II, є теперішнім монархом.
Шарлотта раніше неодноразово говорила про свою любов до верхової їзди. За її словами, коні грали "важливу роль" у її житті з самого дитинства.
"Вони дали мені енергію рухатися вперед, здатність боротися, надали мені рідкісної впевненості та безцінної сили. Вони навчили мене й великої смиренності. Змагання з конкуру — це школа життя…. І це один із небагатьох олімпійських видів спорту, де чоловіки та жінки рівні. Бути великим наїзником залежить не від фізичної сили, а від розуму та чутливості", – наголосила принцеса.
Шарлотта має семирічного сина Рафаеля від мароккансько-французького стендап-коміка Гада Ельмалеха, з яким вона зустрічалася з 2011 по 2015 рік. Також вона мала стосунки з італійським режисером Ламберто Санфеліче, перш ніж розлучилася у 2016 році. Незабаром після цього вона познайомилася із Димитрієм Рассамом, 39-річним французьким кінопродюсером. Чутки про стосунки з'явилися на початку 2017 року. Димитрій – син актриси Кароль Буке, подруги матері Шарлотти та французького ліванського кінопродюсера Жан-П'єра Рассама. Останній помер від передозування наркотиків, коли Димитрію було лише чотири роки.
Димитрій має доньку від колишньої дружини, російської моделі Маші Новоселової, з якою він розлучився у 2016 році. З Шарлоттою він уперше зустрівся в Парижі, а потім вони провели час разом у її заміській резиденції в Барбізоні, за годину їзди від французької столиці.
Пара воліє поводитися стримано, хоча вони обидва були присутні на церемонії одруження зведеного брата Шарлотти, принца Крістіана Ганноверського, і його дружини Алессандри де Осма в Лондоні в листопаді 2017 року.
Новина про заручини Шарлотти та Димитрія була оголошена в березні 2018 року. Того ж місяця пара офіційно дебютувала на Rose Ball у Монте-Карло. У червні 2019 року вони стали чоловіком і дружиною.
Показ Chanel є одним із 16 показів у прямому ефірі, які проходять протягом тижня. Раніше свої колекції в межах Тижня високої моди в Парижі представили Dior і Schiaparelli.