Развод в королевской семье Испании: инфанта Кристина объявила о расставании с мужем

Пара была в браке почти 25 лет, но сейчас расстается по обоюдному согласию.

56-летняя сестра короля Испании Филиппа VI и младшая дочь бывшего короля Хуана Карлоса I и королевы Софии инфанта Кристина де Бурбон заявила о том, что по обоюдному согласию с мужем, 54-летним бывшим гандболистом Иньяки Урдангарином решила расторгнуть брак. Совместное заявление пары было опубликовано на портале HOLA!.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Мы будем продолжать заботиться о наших детях. Поскольку это личное решение, мы просим всех, кто нас окружает, уважать наше право на частную жизнь", – говорится в тексте обращения.

Информация о разрыве в монаршем семействе появилась через несколько дней после того, как Урдангарина заметили на пляже за руку с коллегой по юридической фирме Imaz & Asociados. Фотографии немедленно облетели СМИ, в том числе появились и на страницах испанского издания Lecturas.

Когда в офис к мужу Кристины нагрянули за комментариями журналисты, попросив объяснить фотографии, он ответил:

"Всякое бывает, и мы справимся с ситуацией наилучшим образом, максимально спокойно и вместе, как всегда".

По данным инсайдеров, инфанта не была удивлена обнародованными снимками. Близкие к ней источники говорят, что она уже была в курсе. Идет речь о новом романе или же только о компрометирующих фото, не уточняется.

Сын Кристины и Иньяки, 21-летний Пабло, заявил СМИ:

"Мы все будем любить друг друга одинаково".

Всего у супругов четверо детей: сыновья Хуан, Пабло и Мигель, а также дочь Ирэн.

Кристина – шестая в очереди на престол после дочерей короля Филиппа VI принцессы Леонор и инфанты Софии, старшей сестры, инфанты Елены, герцогини Луго, и двух ее детей.

Кроме проблем в личной жизни, у инфанты были проблемы с законом. 11 января 2016 года она стала первым членом испанской королевской семьи, который предстал перед судом после восстановления монархии в 1970-х годах. Кристину обвинили в соучастии в хищении денег вместе с ее мужем и 16 другими подсудимыми. По версии следствия, некоммерческая организация Урдангарина "Институт Ноос" якобы использовалась как посредник, чтобы выигрывать необоснованно завышенные контракты с региональными органами власти. Объем государственных средств, уплаченных институту, составляет около 5,6 млн евро.

На фоне разгоревшегося скандала с налоговым мошенничеством в июне 2015 года король Испании Филипп VI лишил свою сестру титула герцогини Пальма-де-Майорка, который был дан ей на свадьбе в 1997 году.

В феврале 2017 года суд оправдал принцессу Кристину, которой грозило восемь лет тюрьмы. Иньяки Урдангарин, напротив, был признан виновным и приговорен к шести годам лишения свободы. В качестве дополнительного наказания суд обязал его выплатить штраф в 265 тысяч евро.