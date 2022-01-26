Розлучення в королівській сім'ї Іспанії: інфанта Крістіна оголосила про розлучення з чоловіком

Пара була в шлюбі майже 25 років, але зараз розлучається за взаємною згодою.

56-річна сестра короля Іспанії Філіпа VI та молодша дочка колишнього короля Хуана Карлоса I та королеви Софії інфанта Крістіна де Бурбон заявила про те, що за взаємною згодою з чоловіком, 54-річним колишнім гандболістом Іньякі Урдангаріном, вирішила розірвати шлюб. Спільна заява пари була опублікована на порталі HOLA!.

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"Ми продовжуватимемо дбати про наших дітей. Оскільки це особисте рішення, ми просимо всіх, хто нас оточує, поважатиме наше право на приватне життя", – йдеться в тексті звернення.

Інформація про розрив у монаршому сімействі з'явилася за кілька днів після того, як Урдангаріна помітили на пляжі за руку з колегою з юридичної фірми Imaz & Asociados. Фотографії негайно облетіли ЗМІ, у тому числі з'явилися на сторінках іспанського видання Lecturas.

Коли в офіс до чоловіка Крістіни нагрянули за коментарями журналісти, попросивши пояснити фотографії, він відповів:

"Усяке буває, і ми впораємося із ситуацією якнайкраще, максимально спокійно та разом, як завжди".

За даними інсайдерів, інфанта не була вражена оприлюдненими знімками. Близькі до неї джерела стверджують, що вона вже була в курсі. Йдеться про новий роман або тільки про компрометуючі фото, не уточнюється.

Син Крістіни й Іньякі, 21-річний Пабло, заявив ЗМІ:

"Ми всі любитимемо одне одного однаково".

Усього в подружжя четверо дітей: сини Хуан, Пабло та Мігель, а також дочка Ірен.

Крістіна – шоста в черзі на престол після дочок короля Філіпа VI принцеси Леонор та інфанти Софії, старшої сестри, інфанти Єлени, герцогині Луго, та двох її дітей.

Крім проблем в особистому житті, інфанта мала проблеми із законом. 11 січня 2016 року вона стала першим членом іспанської королівської родини, який постав перед судом після відновлення монархії 1970-х роках. Крістіна звинуватили в співучасті в розкраданні грошей разом із її чоловіком і 16 іншими підсудними. За версією слідства, некомерційна організація Урдангаріна "Інститут Ноос" нібито використовувалася як посередник, щоб вигравати необґрунтовано завищені контракти з регіональними органами влади. Обсяг державних коштів, сплачених інституту, становить близько 5,6 млн євро.

На тлі скандалу з податковим шахрайством у червні 2015 року король Іспанії Філіп VI позбавив свою сестру титулу герцогині Пальма-де-Майорка, який був даний їй на весіллі в 1997 році.

У лютому 2017 року суд виправдав принцесу Крістіну, якій загрожувала вісім років ув'язнення. Іньякі Урдангарін, навпаки, був визнаний винним і засуджений до шести років позбавлення волі. Як додаткове покарання суд зобов'язав його виплатити штраф у 265 тисяч євро.