Розлучення в королівській сім'ї Іспанії: інфанта Крістіна оголосила про розлучення з чоловіком
Пара була в шлюбі майже 25 років, але зараз розлучається за взаємною згодою.
56-річна сестра короля Іспанії Філіпа VI та молодша дочка колишнього короля Хуана Карлоса I та королеви Софії інфанта Крістіна де Бурбон заявила про те, що за взаємною згодою з чоловіком, 54-річним колишнім гандболістом Іньякі Урдангаріном, вирішила розірвати шлюб. Спільна заява пари була опублікована на порталі HOLA!.
"Ми продовжуватимемо дбати про наших дітей. Оскільки це особисте рішення, ми просимо всіх, хто нас оточує, поважатиме наше право на приватне життя", – йдеться в тексті звернення.
Інформація про розрив у монаршому сімействі з'явилася за кілька днів після того, як Урдангаріна помітили на пляжі за руку з колегою з юридичної фірми Imaz & Asociados. Фотографії негайно облетіли ЗМІ, у тому числі з'явилися на сторінках іспанського видання Lecturas.
Коли в офіс до чоловіка Крістіни нагрянули за коментарями журналісти, попросивши пояснити фотографії, він відповів:
"Усяке буває, і ми впораємося із ситуацією якнайкраще, максимально спокійно та разом, як завжди".
За даними інсайдерів, інфанта не була вражена оприлюдненими знімками. Близькі до неї джерела стверджують, що вона вже була в курсі. Йдеться про новий роман або тільки про компрометуючі фото, не уточнюється.
Син Крістіни й Іньякі, 21-річний Пабло, заявив ЗМІ:
"Ми всі любитимемо одне одного однаково".
Усього в подружжя четверо дітей: сини Хуан, Пабло та Мігель, а також дочка Ірен.
Крістіна – шоста в черзі на престол після дочок короля Філіпа VI принцеси Леонор та інфанти Софії, старшої сестри, інфанти Єлени, герцогині Луго, та двох її дітей.
Крім проблем в особистому житті, інфанта мала проблеми із законом. 11 січня 2016 року вона стала першим членом іспанської королівської родини, який постав перед судом після відновлення монархії 1970-х роках. Крістіна звинуватили в співучасті в розкраданні грошей разом із її чоловіком і 16 іншими підсудними. За версією слідства, некомерційна організація Урдангаріна "Інститут Ноос" нібито використовувалася як посередник, щоб вигравати необґрунтовано завищені контракти з регіональними органами влади. Обсяг державних коштів, сплачених інституту, становить близько 5,6 млн євро.
На тлі скандалу з податковим шахрайством у червні 2015 року король Іспанії Філіп VI позбавив свою сестру титулу герцогині Пальма-де-Майорка, який був даний їй на весіллі в 1997 році.
У лютому 2017 року суд виправдав принцесу Крістіну, якій загрожувала вісім років ув'язнення. Іньякі Урдангарін, навпаки, був визнаний винним і засуджений до шести років позбавлення волі. Як додаткове покарання суд зобов'язав його виплатити штраф у 265 тисяч євро.