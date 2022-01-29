Свадебные тренды 2022. Какие помолвочные кольца будут в моде в этом году

Стилисты говорят, что в последнее время кольца стали более "беспечными" и экстравагантными

С начала пандемии коронавируса стало ясно, что долгосрочное планирование чего-либо не гарантирует, что именно все будет идти по плану. Это не касается персон вроде султана Брунея, который сам устанавливает правила и может себе позволить пригласить на свадьбу дочери сотни гостей.

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Простые смертные стараются успеть в момент карантинных послаблений и сыграть свадьбу, которая будет сочетать в себе воплощение мечтаний и возможностей. Одно радует – помолвка все еще не требует специальных усилий: по сути, нужны только влюбленные, кольцо и подходящее место. И ювелиры отмечают, что сейчас, собираясь вступить в брак, пара старается выбрать такое кольцо, чтобы оно радовало долгие годы, даже если планы на роскошную свадьбу сорвутся. Об этом пишет Refinery29.

"Среди своих клиентов я все чаще замечаю тенденцию к чему-то значимому и сентиментальному. Они хотят чего-то особенного", — рассказывает Кейт Бакстер, основательница ювелирного магазина The Cut London.

Люди стали все чаще выбирать не стандартные, хоть и прекрасные кольца, а такое украшение, которое бы отражало их индивидуальность. И стали тратить на них больше, отмечает Томас Монтье, сооснователь и генеральный директор модного парижского ювелирного бренда Viltier.

"Может, они долго копили, или просто им захотелось выразить свою любовь поэффектней после такого ужасного года. Все больше пар хотят сосредоточится на важных моментах своей жизни, а помолвка – это серьезный шаг", — предположил Монтье.

Стилисты отмечают, что сейчас набирают популярность массивные кольца с большими камнями.

Впрочем, простой и элегантный дизайн, который всегда отличал кольца для помолвки – из моды не вышел, так как не всем подходят по стилю и образу жизни кольца экстравагантного дизайна. А ведь помолвочное кольцо хочется носить не снимая.

Но теперь ювелиры стараются создавать свои кольца используя этически добытые материалы, то есть никаких "кровавых" алмазов и прочих материалов, добытых сомнительным путем.

Тайлер Харрис, ювелирный эксперт, считает, что 2022 год переживут только те бренды, которые смогут представить идею и историю того, как были добыты их камни и металлы. Набирают популярность и синтетические бриллианты.

"Я заметил значительный рост спроса на бриллианты, выращенные в лабораториях. Также многие просят использовать камни из своих старых изделий", — отметил Харрис.

Так что в трендах 2022 года – необычные камни: например сапфиры, причем не только синего цвета, который надолго стал фаворитом у невест после кольца Кейт Миддлтон, но и оливкового, розового и желтого, а также изумруды.

Именно изумруд и бриллиант выбрал жених Меган Фокс Machine Gun Kelly, когда создавал для нее необычное помолвочное кольцо по собственному дизайну.

[ + – ] Помолвка Меган Фокс и Machine Gun Kelly Фото: Скриншот

Набирают популярность кольца и с тремя камнями, которые призваны символизировать прошлое, настоящее и будущее. Отличный выбор для тех, кто не желает останавливаться на одном камне.

Если говорить о металлах, то желтое и белое золото по-прежнему остаются неизменной классикой, но в 2022 году в трендах еще и розовое золото, которое в сочетании с оригинальными камнями смотрится потрясающе.

В итоге, в моде на помолвочные кольца на 2022 год намечаются такие тренды:

Помолвочные кольца с камнями овальной огранки

[ + – ] Помолвочное кольцо с овальным бриллиантом Фото: Соцсети

Кольца с безелем (безель – это старинный способ закрепления камня полоской металла, а не традиционными "лапками". Ювелиры отмечают, что именно такой способ помогает дольше сохранить камень и подходят тем, кто ведет активный образ жизни).

[ + – ] Помолвочное кольцо с оправой безель Фото: Соцсети

Кольца с тремя камнями

[ + – ] Помолвочное кольцо с тремя камнями Фото: Соцсети

Кольца с желтыми бриллиантами

[ + – ] Помолвочное кольцо с желтым бриллиантом Фото: Соцсети

Помолвочные кольца Toi Et Moi

[ + – ] Помолвочное кольцо Toi Et Moi Фото: Tiffany&co

Два камня, символизирующие невесту и жениха. Проще говоря, кольцо, как у Меган Фокс.

Помолвочные кольца без бриллиантов (сапфиры, изумруды, бериллы… подобные кольца смотрятся оригинально и подобного кольца точно не окажется у подружек).

[ + – ] Помолвочное кольцо с сапфиром Фото: Tiffany&co