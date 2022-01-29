Весільні тренди 2022. Які обручки для заручин будуть у моді цього року

Стилісти кажуть, що останнім часом кільця стали більш "безпечними" й екстравагантними

Іщ початку пандемії коронавірусу стало ясно, що довгострокове планування чогось не гарантує, що саме все буде за планом. Це не стосується персон на зразок султана Брунея, який сам встановлює правила та може дозволити собі запросити на весілля дочки сотні гостей.

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Прості смертні намагаються встигнути в момент карантинних послаблень і зіграти весілля, яке поєднуватиме в собі втілення мрій і можливостей. Одне радує – заручини все ще не потребують спеціальних зусиль: по суті, потрібні лише закохані, обручка та відповідне місце. І ювеліри зазначають, що зараз, збираючись одружитися, пара намагається вибрати таку обручку, щоб вона тішила довгі роки, навіть якщо плани на розкішне весілля зірвуться. Про це пише Refinery29.

"Серед своїх клієнтів я все частіше помічаю тенденцію до чогось значущого та сентиментального. Вони хочуть чогось особливого", — розповідає Кейт Бакстер, засновниця ювелірного магазину The Cut London.

Люди стали все частіше вибирати не стандартні, хоч і прекрасні каблучки, а таку прикрасу, яка б відображала їхню індивідуальність. І стали витрачати на них більше, зазначає Томас Монтьє, співзасновник і генеральний директор модного паризького ювелірного бренду Viltier.

"Може, вони довго накопичували, або просто їм захотілося висловити своє кохання поефектніше після такого жахливого року. Все більше пар хочуть зосередитися на важливих моментах свого життя, а заручини — це серйозний крок", — припустив Монтьє.

Стилісти відзначають, що зараз набирають популярності масивні обручки з великим камінням.

Утім, простий і елегантний дизайн, який завжди відрізняв обручки для заручин, із моди не вийшов, тому що не всім пасують за стилем і способом життя обручки екстравагантного дизайну. Адже заручне кільце хочеться носити не знімаючи.

Але тепер ювеліри намагаються створювати свої обручки, використовуючи етично здобуті матеріали, тобто ніяких "кривавих" алмазів та інших матеріалів, здобутих сумнівним шляхом.

Тайлер Гарріс, ювелірний експерт, вважає, що 2022 рік переживуть тільки ті бренди, які зможуть представити ідею й історію того, як було видобуто їхнє каміння та метали. Набирають популярності й синтетичні діаманти.

"Я помітив значне зростання попиту на діаманти, вирощені в лабораторіях. Також багато хто просить використати каміння зі своїх старих виробів", — зазначив Гарріс.

Так що в трендах 2022 року — незвичайне каміння: наприклад, сапфіри, причому не тільки синього кольору, який надовго став фаворитом у наречених після обручки Кейт Міддлтон, а й оливкового, рожевого та жовтого, а також смарагди.

Саме смарагд і діамант вибрав наречений Меган Фокс Machine Gun Kelly, коли створював для неї незвичайне заручне кільце за власним дизайном.

[ + – ] Заручини Меган Фокс і Machine Gun Kelly Фото: Скриншот

Набирають популярність кільця і з трьома камінчиками, які покликані символізувати минуле, сьогодення та майбутнє. Відмінний вибір для тих, хто не бажає зупинятись на одному камені.

Якщо говорити про метали, то жовте та біле золото, як і раніше, залишаються незмінною класикою, але у 2022 році в трендах ще й рожеве золото, яке в поєднанні з оригінальним камінням має приголомшливий вигляд.

У підсумку, в моді на заручні кільця на 2022 рік намічаються такі тренди:

Заручні обручки з камінням овального огранювання

[ + – ] Заручне кільце з овальним діамантом Фото: Соцсети

Обручки з безелем (безель – це старовинний спосіб закріплення каменю смужкою металу, а не традиційними "лапками". Ювеліри відзначають, що саме такий спосіб допомагає довше зберегти камінь і пасує тим, хто веде активний спосіб життя).

[ + – ] Заручне кільце з оправою безель Фото: Соцсети

Обручка з трьома камінчиками

[ + – ] Заручне кільце з трьома камінням Фото: Соцсети

Обручки з жовтими діамантами.

[ + – ] Заручне кільце з жовтим діамантом Фото: Соцсети

Заручні обручки Toi Et Moi

[ + – ] Заручне кільце Toi Et Moi Фото: Tiffany&co

Два камені, що символізують наречену та нареченого. Простіше кажучи, обручка, як у Меган Фокс.

Заручні обручки без діамантів (сапфіри, смарагди, берили ... подібні кільця мають оригінальний вигляд, і подібного кільця точно не виявиться в подружок).

[ + – ] Заручна обручка із сапфіром Фото: Tiffany&co