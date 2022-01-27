Тренд весны 2022. Стилисты рассказали с чем носить свитер-тельняшку

Тельняшка – один из классических модных трендов, который каждый год обретает новое дыхание

Шопинг-платформа Lyst на днях сообщила, что свитер-тельняшка – снова в трендах. Точнее, так и остался там с прошлого года. Тельняшка – обязательный предмет одежды в гардеробе, а стилисты рассказали, с чем его носить. Об этом пишет Vogue.

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За один только 2021 год спрос на "полосатый свитер в минималистичном стиле" вырос на 125 процентов. И носить его можно круглый год. Зимой надевать под пальто и пуховик. Весной – сочетать с жакетами и пиджаками, а летом набрасывать на плечи прохладными вечерами.

Тельняшка уже считается базовым предметом гардероба, а лучше всего она сочетается с голубыми джинсами и удобными ботинками. Впрочем, сочетать полосатый свитер можно с чем угодно. Но, надев его, начинаешь ощущать себя на морском курорте, так что при возможности – стоит "выгулять" тельняшку во время отпуска.

Тельняшка – один из самых давних модных трендов. И ввели его в моду моряки. История тельняшки началась в XVII веке. Впервые она появилась в Бретани.

Местные моряки изготавливали полосатые свитера из плотной бретонской шерсти и носили для защиты от холодных морских ветров. Впоследствии рубашка стала популярной и в других районах Европы.

В 1858 году классическая тельняшка в сине-белую полоску (каждая шириной ровно 20 мм) стала частью обязательной униформы Французского военно-морского флота. Почему именно тельняшка? Просто матросы в полосатых свитерах были заметны на фоне белых парусов и в воде, если оказывались за бортом. А Коко Шанель позаимствовала идею для своих свитеров из джерси и ее стали носить все знаменитости: от Одри Хепберн до Мэрилин Монро и Жаклин Кеннеди.

Уже в 1960-х тельняшка стала одним из символов Новой волны. Когда Джин Сиберг появилась в полосатом свитере в фильме Годара "На последнем дыхании", стало ясно, что в моду вошел новый тренд. И все девушки будут подражать Джин: короткая стрижка, тельняшка, брюки-чинос.

Но в трендах тельняшка удержалась еще и благодаря неподражаемому Жану-Полю Готье. Он буквально сделал полосатый свитер своей визитной карточкой. Позже кутюрье рассказывал, что вдохновлялся собственным детством: родители наряжали его в матросские костюмчики.

Тельняшка постоянно появлялась на модных показах Готье, сам он сочетал ее с клетчатыми килтами и даже сделал частью дизайна флакона мужского аромата Le Male.

[ + – ] Реклама аромата Le Male Фото: Jean Paul Gaultier

А сейчас полосатый свитер – это, пожалуй, самый необходимый предмет одежды в вашем гардеробе. Тем более, что выбрать можно тот, который придется по душе – более женственный, или в стиле унисекс.