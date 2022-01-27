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Тренд весны 2022. Стилисты рассказали с чем носить свитер-тельняшку

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Фото: Instagram annelauremais | Тельняшка и вариации на тему классческого фасона - модный тренд 2022

Тельняшка – один из классических модных трендов, который каждый год обретает новое дыхание

Шопинг-платформа Lyst на днях сообщила, что свитер-тельняшка – снова в трендах. Точнее, так и остался там с прошлого года. Тельняшка – обязательный предмет одежды в гардеробе, а стилисты рассказали, с чем его носить. Об этом пишет Vogue.

За один только 2021 год спрос на "полосатый свитер в минималистичном стиле" вырос на 125 процентов. И носить его можно круглый год. Зимой надевать под пальто и пуховик. Весной – сочетать с жакетами и пиджаками, а летом набрасывать на плечи прохладными вечерами.

Тельняшка уже считается базовым предметом гардероба, а лучше всего она сочетается с голубыми джинсами и удобными ботинками. Впрочем, сочетать полосатый свитер можно с чем угодно. Но, надев его, начинаешь ощущать себя на морском курорте, так что при возможности – стоит "выгулять" тельняшку во время отпуска.

Тельняшка – один из самых давних модных трендов. И ввели его в моду моряки. История тельняшки началась в XVII веке. Впервые она появилась в Бретани.

Местные моряки изготавливали полосатые свитера из плотной бретонской шерсти и носили для защиты от холодных морских ветров. Впоследствии рубашка стала популярной и в других районах Европы.

В 1858 году классическая тельняшка в сине-белую полоску (каждая шириной ровно 20 мм) стала частью обязательной униформы Французского военно-морского флота. Почему именно тельняшка? Просто матросы в полосатых свитерах были заметны на фоне белых парусов и в воде, если оказывались за бортом. А Коко Шанель позаимствовала идею для своих свитеров из джерси и ее стали носить все знаменитости: от Одри Хепберн до Мэрилин Монро и Жаклин Кеннеди.

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тельняшка, полосатый свитер, модный тренд, тренд сезона, тренды 2022
тельняшка, полосатый свитер, модный тренд, тренд сезона, тренды 2022
тельняшка, полосатый свитер, модный тренд, тренд сезона, тренды 2022
тельняшка, полосатый свитер, модный тренд, тренд сезона, тренды 2022
тельняшка, полосатый свитер, модный тренд, тренд сезона, тренды 2022
тельняшка, полосатый свитер, модный тренд, тренд сезона, тренды 2022
тельняшка, полосатый свитер, модный тренд, тренд сезона, тренды 2022
тельняшка, полосатый свитер, модный тренд, тренд сезона, тренды 2022
тельняшка, полосатый свитер, модный тренд, тренд сезона, тренды 2022
тельняшка, полосатый свитер, модный тренд, тренд сезона, тренды 2022
тельняшка, полосатый свитер, модный тренд, тренд сезона, тренды 2022

Уже в 1960-х тельняшка стала одним из символов Новой волны. Когда Джин Сиберг появилась в полосатом свитере в фильме Годара "На последнем дыхании", стало ясно, что в моду вошел новый тренд. И все девушки будут подражать Джин: короткая стрижка, тельняшка, брюки-чинос.

Но в трендах тельняшка удержалась еще и благодаря неподражаемому Жану-Полю Готье. Он буквально сделал полосатый свитер своей визитной карточкой. Позже кутюрье рассказывал, что вдохновлялся собственным детством: родители наряжали его в матросские костюмчики.

Тельняшка постоянно появлялась на модных показах Готье, сам он сочетал ее с клетчатыми килтами и даже сделал частью дизайна флакона мужского аромата Le Male.

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Фото: Jean Paul Gaultier

А сейчас полосатый свитер – это, пожалуй, самый необходимый предмет одежды в вашем гардеробе. Тем более, что выбрать можно тот, который придется по душе – более женственный, или в стиле унисекс.