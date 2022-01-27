Тренд весни 2022. Стилісти розповіли з чим носити светр-тільник

Тільник – один із класичних модних трендів, який щороку набуває нового подиху

Шопінг-платформа Lyst днями повідомила, що светр-тільник — знову в трендах. Точніше, так і лишився там із минулого року. Тільник — обов'язковий предмет одягу в гардеробі, а стилісти розповіли, з чим його носити. Про це пише Vogue.

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За один лише 2021 рік попит на "смугастий светр у мінімалістичному стилі" зріс на 125 відсотків. І носити його можна цілий рік. Узимку одягати під пальто та пуховик. Весною – поєднувати з жакетами та піджаками, а влітку накидати на плечі прохолодними вечорами.

Тільник уже вважається базовим предметом гардеробу, а найкраще він поєднується з блакитними джинсами та зручними черевиками. Втім, поєднувати смугастий светр можна із чим завгодно. Але, одягнувши його, починаєш почуватися на морському курорті, так що за можливості варто "вигуляти" тільник під час відпустки.

Тільник – один із найдавніших модних трендів. І ввели його в моду моряки. Історія тільника почалася в XVII столітті. Вперше він з'явився в Бретані.

Місцеві моряки виготовляли смугасті светри зі щільної бретонської вовни та носили для захисту від холодних морських вітрів. Згодом сорочка стала популярною і в інших районах Європи.

У 1858 році класичний тільник у синьо-білу смужку (кожна шириною рівно 20 мм) стала частиною обов'язкової уніформи Французького військово-морського флоту. Чому саме тільник? Просто матроси в смугастих светрах були помітні на тлі білих вітрил і у воді, якщо опинялися за бортом. А Коко Шанель запозичила ідею для своїх светрів із джерсі, і його стали носити всі знаменитості: від Одрі Хепберн до Мерилін Монро та Жаклін Кеннеді.

Уже в 1960-х тільник став одним із символів Нової хвилі. Коли Джин Сіберг з'явилася в смугастому светрі у фільмі Годара "На останньому подиху", стало зрозуміло, що в моду увійшов новий тренд. І всі дівчата наслідуватимуть Джин: коротка стрижка, тільник, штани-чінос.

Але в трендах тільник утримався ще й завдяки неповторному Жану-Полю Готьє. Він буквально зробив смугастий светр своєю візитною карткою. Пізніше кутюр'є розповідав, що надихався своїм дитинством: батьки вбирали його в матроські костюми.

Тільник постійно з'являвся на модних показах Готьє, сам він поєднував його з картатими кілтами та навіть зробив частиною дизайну флакона чоловічого аромату Le Male.

[ + – ] Реклама аромату Le Male Фото: Jean Paul Gaultier

А зараз смугастий светр – це, мабуть, найнеобхідніший предмет одягу у вашому гардеробі. Тим більше, що вибрати можна той, який припаде до душі – жіночніший або в стилі унісекс.