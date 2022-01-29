Как праздновать Китайский Новый Год 2022. Традиции, обряды и запреты

По китайскому календарю новый год Тигра еще не наступил, так что есть время подготовиться к торжеству

Еще с конца декабря во всех магазинах стали появляться плюшевые тигрята, а многие посчитали, что 1 января уже наступил Год Синего (Черного) Водяного Тигра, но это не так. По китайской традиции Новый год наступит только 1 февраля 2022 года. И по сути это будет не 2022 год, а 4720 год. Также день известен как "Праздник весны" (Чуньцзе).

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Официально в Китае празднования растянуться на шестнадцать дней – с 31 января (Кануна Нового Года) по 15 февраля 2022 года (Праздник Фонарей). Но в нашем случае, это отличный повод продолжить зимние праздники и встретить Новый год снова, уже как этап, отмечающий начало весны в наших широтах.

Новый Год в Китае – это важный праздник, на который за одним столом традиционно собирается вся семья. Примечательно, но в этот день города сковывают пробки, потому что все стремятся воссоединиться с родными. Эта миграция даже получила специальное название Чунюн.

Впрочем, это только в 2022 году Китайский Новый год выпадает на красивую дату, обычно дата плавающая и в китайском (восточном) календаре используются лунные циклы. Новый год здесь приходит, когда на ночном небе появляется вторая молодая луна после зимнего солнцестояния. Поэтому и даты в Китае отличаются от новогоднего празднования остального мира.

В Китае традиции чтут, так что отмечают новый год по всем правилам, а их хватает, впрочем, так есть чем занять длинные выходные. Празднования в их современном виде проходили еще за 1500 лет до нашей эры. Тогда их посвящали обрядам в честь предков. По китайской традиции каждый год называют в честь одного из животных, входящих в зодиак: Свинья, Собака, Дракон, Петух, Обезьяна, Коза, Тигр, Лошадь, Кролик, Змея, Бык или Крыса.

Китайский Новый год: история праздника

В Китае праздник Новый год связывают с древней легендой. Рогатое чудовище по имени Нянь, что в переводе означает "год", или Няньшоу (новогодний зверь) каждый год приходило в поселок и уничтожало все запасы пищи, также съедало домашнюю скотину и людей, особенно маленьких детей. Люди в этот день уходили в горы и оставляли еду перед порогом. И продолжалось это, пока в поселке не появился мудрец, который и рассказал сельчанам, что чудовище боится красного цвета и громких звуков. По другой версии, когда чудовище в очередной раз явилось "в гости", то случайно прогнал его громко плачущий мальчик в красном халате.

Впрочем, со временем Нянь и вовсе перестал угрожать людям, потому что его победил даосский мудрец Хунцзюнь-лаоцзу и отправил на дно моря.

Шум и красный цвет и стали основополагающей традицией в праздновании Нового Года в Китае. Праздник проходит громко и весело: люди надевают красную одежду и запускают фейерверки. Считается, что чем веселей проведешь новогодние праздники – тем счастливей будет весь год.

Традиции Китайского Нового Года

Обязательно провести генеральную уборку и избавиться от старых и ненужных вещей. И сделать это до 31 января.

Важно украсить дом и лучше всего для этого подходят бумажные красные гирлянды, красные китайские фонарики и пирамидки из мандаринов.

[ + – ] Традиционные украшения на Китайский Новый Год Фото: Соцсети

Одежда также очень важна. Она должна быть чистой, новой и желательно красной. Но если алый total look все же не слишком легко подобрать, то хотя бы стоит добавить в наряд несколько красных деталей.

Дарить принято красные конверты с деньгами. Причем количество купюр должно быть четным.

[ + – ] Конверты для денег

Как уже ясно – Новый год – праздник семейный. Но собрать большую семью за одним столом нелегко, так что тут и пригождаются длинные выходные, традиции которых расписаны еще с незапамятных времен.

в первый день Нового года посещают бабушек и дедушек;

во второй – чтят предков. Для этого посещают храмы;

на третий и четвертый день зять должен посетить родителей своей жены. Он должен принести подарки и пожелать счастья, здоровья и богатства;

на пятый день, по старинной китайской легенде, родился бог Благополучия, поэтому все готовят пельмени к столу;

[ + – ] Пельмени в форме тигрят Фото: Соцсети

А все последующие дни посвящают посещению гостей. Все ходят в гости к друзьям, родственникам и знакомым. И всегда эти визиты сопровождаются застольями.

Что можно делать на Китайский Новый Год

на столе обязательно должны присутствовать блюда из мяса и рыбы. Особенно рыбы, ведь в китайском языке слово "рыба" созвучно со словом "избыток" и ее употребление должно принести удачу и прибыль. Традиционно в канун Нового года готовят карпа;

[ + – ] Стол, накрытый на Китайский Новый Год Фото: Соцсети [ + – ] Стол, накрытый на Китайский Новый Год Фото: Соцсети

обязательно шуметь, ведь как помним, чудовище Чунь отпугивают громкие звуки. Идеально для этого подходят хлопушки и фейерверки;

нужно обмениваться подарками. Парное количество купюр в красном конверте и две мандаринки – это обязательный подарок, но ими, конечно, никто не ограничивается;

[ + – ] Подарки и деньги в конвертах Фото: Соцсети

запускать фонарики. В последний день Нового года, а это 15 февраля, принято запускать бумажные фонарики, загадывая желания.

Чего нельзя делать на Китайский Новый год

нельзя дарить часы – это символизирует расставание. И под запретом яблоки – их название на китайском созвучно со словом "болезнь";

странно, но в канун Нового года китайцы не принимают лекарства, чтобы потом не болеть весь год;

в первые дни Китайского Нового года запрещено убирать и выносить мусор. Также не рекомендуется мыть голову, чтобы "не вымыть счастье";

запрещено использовать острые предметы. Так что шитье и стрижка в праздничные дни под запретом;

во время празднования Китайского Нового года не покупают новую обувь — это слово в китайском языке звучит похоже на "трудности";

в новогоднюю ночь не унывают и не говорят о прошлом, а еще стараются отдать все долги;

нельзя ругаться и употреблять слова с негативной окраской. К ним относятся и такие слова как "болезнь", "бедность", "смерть" и подобные им;

и не стоит поздравлять друг друга, пока не встанете с кровати. Иначе весь следующий год будете болеть и проведете в постели.

Китайский Новый год – это веселый праздник с богатой историей. И некоторые его традиции вполне можно перенять, как встречу весны и обмен подарками, а с 2012 года во Львове проходит Международный фестиваль "Китайский Новый год в Украине".