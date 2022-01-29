Як святкувати Китайський Новий Рік 2022. Традиції, обряди та заборони

За китайським календарем новий рік Тигра ще не настав, тому є час підготуватися до урочистостей

Ще з кінця грудня у всіх магазинах стали з'являтися плюшеві тигренята, а багато хто вважав, що 1 січня вже настав Рік Синього (Чорного) Водяного Тигра, проте це не так. За китайською традицією Новий рік настане лише 1 лютого 2022 року. І по суті це буде не 2022, а 4720 рік. Також день відомий як "Свято весни" (Чуньцзе).

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Офіційно в Китаї святкування розтягнутися на шістнадцять днів — з 31 січня (Напередодні Нового Року) до 15 лютого 2022 року (Свято Ліхтарів). Але в нашому випадку це чудовий привід продовжити зимові свята і зустріти Новий рік знову, вже як етап, що означає початок весни в наших широтах.

Новий Рік у Китаї — це важливе свято, на яке за одним столом традиційно збирається вся родина. Примітно, але цього дня міста сковують затори, бо всі прагнуть возз'єднатися із рідними. Ця міграція навіть здобула спеціальну назву Чунюн.

Втім, це тільки в 2022 році Китайський Новий рік випадає на красиву дату, зазвичай вона плаває і в китайському (східному) календарі використовуються місячні цикли. Новий рік тут приходить, коли на нічному небі з'являється другий молодий місяць після зимового сонцестояння. Тому й дати у Китаї відрізняються від новорічного святкування решти світу.

У Китаї традиції шанують, так що відзначають новий рік за всіма правилами, а їх вистачає, втім, є чим зайняти довгі вихідні. Святкування в їхньому сучасному вигляді проходили ще за 1500 років до нашої ери. Тоді їх присвячували обрядам на честь предків. За китайською традицією кожен рік називають на честь однієї з тварин, що входять до зодіаку: Свиня, Собака, Дракон, Півень, Мавпа, Коза, Тигр, Кінь, Кролик, Змія, Бик або Пацюк.

Китайський Новий рік: історія свята

У Китаї свято Нового року пов'язують із давньою легендою. Рогате чудовисько на ім'я Нянь, що в перекладі означає "рік", або Няньшоу (новорічний звір) щороку приходило в селище та знищувало всі запаси їжі, також з'їдало домашню худобу та людей, особливо маленьких дітей. Люди в цей день вирушали в гори і залишали їжу перед порогом. І продовжувалося це, поки в селищі не з'явився мудрець, який і розповів селянам, що чудовисько боїться червоного кольору та гучних звуків. За іншою версією, коли чудовисько учергове з'явилося "в гості", то випадково прогнав його хлопчик у червоному халаті, що гучно плакав.

Втім, згодом Нянь взагалі перестав загрожувати людям, бо його переміг даоський мудрець Хунцзюнь-лаоцзу і відправив на дно моря.

Шум і червоний колір стали основною традицією у святкуванні Нового Року в Китаї. Свято проходить голосно та весело: люди одягають червоний одяг та запускають феєрверки. Вважається, що чим веселіше проведеш новорічні свята — тим щасливішим буде весь рік.

Традиції Китайського Нового Року

Обов'язково провести генеральне прибирання та позбутися старих та непотрібних речей. І це зробити до 31 січня.

Важливо прикрасити будинок і найкраще для цього підходять паперові червоні гірлянди, червоні китайські ліхтарики та пірамідки з мандаринів.

[ + – ] Традиційні прикраси на Китайський Новий Рік Фото: Соцсети

Одяг також дуже важливий. Він має бути чистим, новим і бажано червоним. Але якщо червоний total look все ж таки не дуже легко підібрати, то хоча б варто додати в наряд кілька червоних деталей.

Дарувати заведено червоні конверти з грошима. Причому кількість купюр має бути парною.

[ + – ] Конверти для грошей

Як уже ясно — Новий рік — свято сімейне. Але зібрати велику сім'ю за одним столом нелегко, так що тут і стають у нагоді довгі вихідні, традиції яких розписані ще з незапам'ятних часів.

у перший день Нового року відвідують бабусь та дідусів;

у другій — шанують предків. Для цього відвідують храми;

на третій та четвертий день зять має відвідати батьків своєї дружини. Він повинен принести подарунки та побажати щастя, здоров'я та багатства;

на п'ятий день, за старовинною китайською легендою, народився бог Благополуччя, тому всі готують пельмені до столу;

[ + – ] Пельмені у формі тигренят Фото: Соцсети

А всі наступні дні присвячують відвідуванню гостей. Усі ходять у гості до друзів, родичів та знайомих. І завжди ці візити супроводжуються гуляннями.

Що можна робити на Китайський Новий Рік

на столі обов'язково повинні бути присутні страви з м'яса та риби. Особливо риби, адже в китайській мові слово "риба" співзвучне зі словом "надлишок" та її вживання має принести удачу та прибуток. Традиційно напередодні Нового року готують коропа;

[ + – ] Стіл, накритий на Китайський Новий Рік Фото: Соцсети [ + – ] Стіл, накритий на Китайський Новий Рік Фото: Соцсети

обов'язково шуміти, адже як пам'ятаємо, чудовисько Чунь відлякують гучні звуки. Ідеально для цього підходять хлопавки та феєрверки;

потрібно обмінюватись подарунками. Парна кількість купюр у червоному конверті та дві мандаринки — це обов'язковий подарунок, але ними, звичайно, ніхто не обмежується;

[ + – ] Подарунки та гроші в конвертах Фото: Соцсети

запускати ліхтарики. В останній день Нового року, а це 15 лютого, заведено запускати паперові ліхтарики, загадуючи бажання.

Чого не можна робити на Китайський Новий рік

не можна дарувати годинник — це символізує розлучення. І під забороною яблука — їхня назва китайською співзвучна зі словом "хвороба";

дивно, але напередодні Нового року китайці не приймають ліків, щоб потім не хворіти весь рік;

у перші дні Китайського Нового року заборонено прибирати та виносити сміття. Також не рекомендується мити голову, щоб "не вимити щастя";

заборонено використовувати гострі предмети. Так що шиття та стрижка у святкові дні під забороною;

під час святкування Китайського Нового року не купують нове взуття — це слово у китайській мові звучить схоже на "труднощі";

новорічної ночі не сумують і не говорять про минуле, а ще намагаються віддати всі борги;

не можна лаятись і вживати слова з негативним забарвленням. До них відносяться і такі слова як "хвороба", "бідність", "смерть" та подібні до них;

і не варто вітати один одного, доки не встанете з ліжка. Інакше весь наступний рік хворітимете і проведете в ліжку.

Китайський Новий рік — це веселе свято з багатою історією. І деякі його традиції цілком можна запозичити, як зустріч весни та обмін подарунками, а з 2012 року у Львові відбувається Міжнародний фестиваль "Китайський Новий рік в Україні".