Френч и конфетти. Главные и популярные тренды маникюра в 2022 году

2022 год ознаменовался тем, что в моду вошли тренды, которые были популярны в прошлом. Касается это и маникюра, который выглядит отлично

В наше переменчивое время стилисты и модные критики не спешат списывать со счетов классические тренды, а новые идеи инфлюэнсеры все чаще черпают в соцсетях вроде TikTok и модный маникюр вполне можно охарактеризовать словами Коко Шанель – "модно то, что ношу я".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Но наметились несколько тенденций, которые мы еще не раз увидим в этом году и даже наверняка попробует самостоятельно. Какие именно – предположили стилисты и мастера маникюра, пишет Refinery29.

Украшенный французский маникюр

Французский маникюр, или френч сейчас в трендах. Но это не тот стандартный скучный французский маникюр, с которого все началось.

Фото: Getty Images

Стилисты даже рекомендуют о нем "забыть". Сейчас в моде френч с украшениями – золотыми акцентами, стразами, двойной френч, цветной, или имитирующий потеки расплавленного металла.

Шармы и подвески

В 2000-х, когда нейл-арт становился популярным, а девушки сооружали на своих ногтях настоящие произведения искусства, в моду вошли подвески, украшающие один или два ногтя.

Специальным крохотным сверлом просверливалось отверстие в ногте и украшалось подвеской. Эта удивительная мода снова вернулась. "Когда дело доходит до наших ногтей, мы отдаем предпочтение не практичности, а смелому заявлению. Выбор дизайна ногтей, который привлекает внимание – это здорово. Он радует, а это важно", — говорит Чаун Ледженд, знаменитый нейл-мастер

Яркий вихрь

Нейл-арт с разноцветными волнами, или цветовыми вихрями – будет одним из главных трендов 2022 года. Он забавный и универсальный, он может быть в приглушенных тонах и напротив – ярким.

Фото: Instagram betina_goldstein Фото: Instagram betina_goldstein Фото: Instagram betina_goldstein Фото: Instagram betina_goldstein

"В зависимости от цветов, которые вы использовали, этот дизайн можно носить под любой наряд и в любое время года", — отметила Алекса Либераторе, голливудский мастер маникюра и основатель компании Facile Nails

Горячий красный

Чистый алый цвет – это классический тренд, который никогда не выйдет из моды. По статистике именно все оттенки красного чаще всего выбирают сомневающиеся в выборе цвета клиентки маникюрных салонов.

[ + – ] Алый маникюр - всегда в тренде

С красным маникюром легко почувствовать себя кинодивой и просто шикарной женщиной. Особенно, если дополнить его золотистыми акцентами.

Блестки конфетти

Шиммер, стразы и блестки сейчас в моде, но именно разноцветные крупные блестки, напоминающие конфетти из хлопушки – обгоняют своих конкурентов.

Они праздничные, веселые и яркие, подходят к любому времени года и к любому наряду. В прошлом году была мода на приглушенные тона, в 2022-м – ставка сделана на блеск.

Все оттенки зеленого

После снежной зимы хочется чего-то яркого и намекающего на возрождение, а зеленый цвет справляется с этим лучше всего.

Ведь зеленый – это цвет надежды, весны и пробуждения. Так что зеленый – это тренд 2022. И выбрать можно любой цвет – от яркого, как фломастер, до приглушенного, с земляным оттенком, или оригинальный оливковый.

Двухцветный френч

Еще один из вариантов французского маникюра, который стал популярен еще в прошлом году. Цветной френч – это хорошо, а двухцветный френч – это еще лучше, посчитали стилисты, мастера маникюра и их клиентки.

Так ваши ногти будут выглядеть и ярко и сдержанно одновременно, а еще этот дизайн универсален. И подходит к любому модному образу.

Розовый + черный

Розовый и черный – еще одно сочетание цветов родом из 2000-х, когда в моду входили образы "готических Лолит". На время этот разительно контрастный тренд был подзабыт, но сейчас он снова набирает силу.

Интересно, но рок-музыканты, вроде бойфренда Меган Фокс Machine Gun Kelly, делая маникюр, частенько выбирают именно это сочетание цветов.