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Френч и конфетти. Главные и популярные тренды маникюра в 2022 году

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Фото: Getty Images | Французский маникюр, блестки и глиттер - тренды маникюра 2022

2022 год ознаменовался тем, что в моду вошли тренды, которые были популярны в прошлом. Касается это и маникюра, который выглядит отлично

В наше переменчивое время стилисты и модные критики не спешат списывать со счетов классические тренды, а новые идеи инфлюэнсеры все чаще черпают в соцсетях вроде TikTok и модный маникюр вполне можно охарактеризовать словами Коко Шанель – "модно то, что ношу я".

Но наметились несколько тенденций, которые мы еще не раз увидим в этом году и даже наверняка попробует самостоятельно. Какие именно – предположили стилисты и мастера маникюра, пишет Refinery29.

Украшенный французский маникюр

Французский маникюр, или френч сейчас в трендах. Но это не тот стандартный скучный французский маникюр, с которого все началось.

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французский маникюр, френч, модный маникюр, тренды маникюра, маникюр 2022
французский маникюр, френч, модный маникюр, тренды маникюра, маникюр 2022
французский маникюр, френч, модный маникюр, тренды маникюра, маникюр 2022
Фото: Getty Images
французский маникюр, френч, модный маникюр, тренды маникюра, маникюр 2022
французский маникюр, френч, модный маникюр, тренды маникюра, маникюр 2022
французский маникюр, френч, модный маникюр, тренды маникюра, маникюр 2022
французский маникюр, френч, модный маникюр, тренды маникюра, маникюр 2022
французский маникюр, френч, модный маникюр, тренды маникюра, маникюр 2022
французский маникюр, френч, модный маникюр, тренды маникюра, маникюр 2022

Стилисты даже рекомендуют о нем "забыть". Сейчас в моде френч с украшениями – золотыми акцентами, стразами, двойной френч, цветной, или имитирующий потеки расплавленного металла.

Шармы и подвески

В 2000-х, когда нейл-арт становился популярным, а девушки сооружали на своих ногтях настоящие произведения искусства, в моду вошли подвески, украшающие один или два ногтя.

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подвески на ногти, модный маникюр, тренды маникюра, маникюр 2022
подвески на ногти, модный маникюр, тренды маникюра, маникюр 2022
подвески на ногти, модный маникюр, тренды маникюра, маникюр 2022
подвески на ногти, модный маникюр, тренды маникюра, маникюр 2022
подвески на ногти, модный маникюр, тренды маникюра, маникюр 2022
подвески на ногти, модный маникюр, тренды маникюра, маникюр 2022
подвески на ногти, модный маникюр, тренды маникюра, маникюр 2022
подвески на ногти, модный маникюр, тренды маникюра, маникюр 2022

Специальным крохотным сверлом просверливалось отверстие в ногте и украшалось подвеской. Эта удивительная мода снова вернулась. "Когда дело доходит до наших ногтей, мы отдаем предпочтение не практичности, а смелому заявлению. Выбор дизайна ногтей, который привлекает внимание – это здорово. Он радует, а это важно", — говорит Чаун Ледженд, знаменитый нейл-мастер

Яркий вихрь

Нейл-арт с разноцветными волнами, или цветовыми вихрями – будет одним из главных трендов 2022 года. Он забавный и универсальный, он может быть в приглушенных тонах и напротив – ярким.

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двухцветный френч, французский маникюр, цветной французский маникюр, модный маникюр, тренды маникюра
двухцветный френч, французский маникюр, цветной французский маникюр, модный маникюр, тренды маникюра
Фото: Instagram betina_goldstein
двухцветный френч, французский маникюр, цветной французский маникюр, модный маникюр, тренды маникюра
Фото: Instagram betina_goldstein
двухцветный френч, французский маникюр, цветной французский маникюр, модный маникюр, тренды маникюра
Фото: Instagram betina_goldstein
двухцветный френч, французский маникюр, цветной французский маникюр, модный маникюр, тренды маникюра
Фото: Instagram betina_goldstein
двухцветный френч, французский маникюр, цветной французский маникюр, модный маникюр, тренды маникюра
двухцветный френч, французский маникюр, цветной французский маникюр, модный маникюр, тренды маникюра
двухцветный френч, французский маникюр, цветной французский маникюр, модный маникюр, тренды маникюра
двухцветный френч, французский маникюр, цветной французский маникюр, модный маникюр, тренды маникюра
двухцветный френч, французский маникюр, цветной французский маникюр, модный маникюр, тренды маникюра
двухцветный френч, французский маникюр, цветной французский маникюр, модный маникюр, тренды маникюра
двухцветный френч, французский маникюр, цветной французский маникюр, модный маникюр, тренды маникюра
двухцветный френч, французский маникюр, цветной французский маникюр, модный маникюр, тренды маникюра

"В зависимости от цветов, которые вы использовали, этот дизайн можно носить под любой наряд и в любое время года", — отметила Алекса Либераторе, голливудский мастер маникюра и основатель компании Facile Nails

Горячий красный

Чистый алый цвет – это классический тренд, который никогда не выйдет из моды. По статистике именно все оттенки красного чаще всего выбирают сомневающиеся в выборе цвета клиентки маникюрных салонов.

Алый маникюр - всегда в тренде

С красным маникюром легко почувствовать себя кинодивой и просто шикарной женщиной. Особенно, если дополнить его золотистыми акцентами.

Блестки конфетти

Шиммер, стразы и блестки сейчас в моде, но именно разноцветные крупные блестки, напоминающие конфетти из хлопушки – обгоняют своих конкурентов.

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маникюр с глиттером, модный маникюр, маникюр 2022, тренды маникюра
маникюр с глиттером, модный маникюр, маникюр 2022, тренды маникюра
маникюр с глиттером, модный маникюр, маникюр 2022, тренды маникюра
маникюр с глиттером, модный маникюр, маникюр 2022, тренды маникюра
маникюр с глиттером, модный маникюр, маникюр 2022, тренды маникюра
маникюр с глиттером, модный маникюр, маникюр 2022, тренды маникюра
маникюр с глиттером, модный маникюр, маникюр 2022, тренды маникюра
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Они праздничные, веселые и яркие, подходят к любому времени года и к любому наряду. В прошлом году была мода на приглушенные тона, в 2022-м – ставка сделана на блеск.

Все оттенки зеленого

После снежной зимы хочется чего-то яркого и намекающего на возрождение, а зеленый цвет справляется с этим лучше всего.

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модный маникюр, зеленый маникюр, тренды маникюра, маникюр 2022
модный маникюр, зеленый маникюр, тренды маникюра, маникюр 2022
модный маникюр, зеленый маникюр, тренды маникюра, маникюр 2022
модный маникюр, зеленый маникюр, тренды маникюра, маникюр 2022
модный маникюр, зеленый маникюр, тренды маникюра, маникюр 2022
модный маникюр, зеленый маникюр, тренды маникюра, маникюр 2022
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модный маникюр, зеленый маникюр, тренды маникюра, маникюр 2022
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Ведь зеленый – это цвет надежды, весны и пробуждения. Так что зеленый – это тренд 2022. И выбрать можно любой цвет – от яркого, как фломастер, до приглушенного, с земляным оттенком, или оригинальный оливковый.

Двухцветный френч

Еще один из вариантов французского маникюра, который стал популярен еще в прошлом году. Цветной френч – это хорошо, а двухцветный френч – это еще лучше, посчитали стилисты, мастера маникюра и их клиентки.

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двухцветный френч, французский маникюр, цветной французский маникюр, модный маникюр, тренды маникюра
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Так ваши ногти будут выглядеть и ярко и сдержанно одновременно, а еще этот дизайн универсален. И подходит к любому модному образу.

Розовый + черный

Розовый и черный – еще одно сочетание цветов родом из 2000-х, когда в моду входили образы "готических Лолит". На время этот разительно контрастный тренд был подзабыт, но сейчас он снова набирает силу.

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модный маникюр, розовый черный маникюр, тренды 2022, идеи маникюра
модный маникюр, розовый черный маникюр, тренды 2022, идеи маникюра
модный маникюр, розовый черный маникюр, тренды 2022, идеи маникюра
модный маникюр, розовый черный маникюр, тренды 2022, идеи маникюра
модный маникюр, розовый черный маникюр, тренды 2022, идеи маникюра
модный маникюр, розовый черный маникюр, тренды 2022, идеи маникюра
модный маникюр, розовый черный маникюр, тренды 2022, идеи маникюра
модный маникюр, розовый черный маникюр, тренды 2022, идеи маникюра
модный маникюр, розовый черный маникюр, тренды 2022, идеи маникюра

Интересно, но рок-музыканты, вроде бойфренда Меган Фокс Machine Gun Kelly, делая маникюр, частенько выбирают именно это сочетание цветов.