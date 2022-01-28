Френч і конфеті. Головні та популярні тренди манікюру у 2022 році

2022 ознаменувався тим, що в моду увійшли тренди, які були популярні в минулому. Стосується це й манікюру, який має чудовий вигляд

У наш мінливий час стилісти та модні критики не поспішають списувати з рахунків класичні тренди, а нові ідеї інфлюенсери все частіше черпають у соцмережах на зразок TikTok, і модний манікюр цілком можна охарактеризувати словами Коко Шанель – "модне те, що ношу я".

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Але намітилося кілька тенденцій, які ми ще не раз побачимо цього року і навіть, напевно, спробуємо самостійно. Які саме – припустили стилісти та майстри манікюру, пише Refinery29.

Прикрашений французький манікюр

Французький манікюр, або френч, зараз у трендах. Але це не той стандартний нудний французький манікюр, із якого все почалося.

Фото: Getty Images

Стилісти навіть радять про нього "забути". Зараз у моді френч із прикрасами – золотими акцентами, стразами, подвійний френч, кольоровий або такий, що імітує потік розплавленого металу.

Шарми та підвіски

У 2000-х, коли нейл-арт ставав популярним, а дівчата споруджували на своїх нігтях справжні витвори мистецтва, у моду ввійшли підвіски, що прикрашають один або два нігті.

Спеціальним крихітним свердлом просвердлювався отвір у нігті та прикрашався підвіскою. Ця дивовижна мода знову повернулася. "Коли справа доходить до наших нігтів, ми віддаємо перевагу не практичності, а сміливій заяві. Вибір дизайну нігтів, який привертає увагу, — це класно. Він радує, а це важливо", — говорить Чаун Ледженд, знаменитий нейл-майстер.

Яскравий вихор

Нейл-арт із різнокольоровими хвилями або кольоровими вихорами буде одним із головних трендів 2022 року. Він кумедний і універсальний, він може бути в приглушених тонах і навпаки – яскравим.

Фото: Instagram betina_goldstein Фото: Instagram betina_goldstein Фото: Instagram betina_goldstein Фото: Instagram betina_goldstein

"Залежно від кольорів, які ви використовували, цей дизайн можна носити під будь-яке вбрання та в будь-яку пору року", — зазначила Алекса Лібераторе, голлівудська майстриня манікюру та засновниця компанії Facile Nails

Гарячий червоний

Чистий яскраво-червоний колір – це класичний тренд, який ніколи не вийде з моди. За статистикою, саме всі відтінки червоного найчастіше вибирають клієнтки манікюрних салонів, які сумніваються у виборі кольору.

[ + – ] Яскравий манікюр — завжди в тренді

Із червоним манікюром легко відчути себе кінодівою та просто шикарною жінкою. Особливо якщо доповнити його золотистими акцентами.

Блискітки конфеті

Шимер, стрази та блискітки зараз у моді, але саме різнобарвні великі блискітки, що нагадують конфеті з хлопавки, обганяють своїх конкурентів.

Вони святкові, веселі та яскраві, пасують до будь-якої пори року та до будь-якого вбрання. Минулого року була мода на приглушені тони, 2022-го ставка зроблена на блиск.

Усі відтінки зеленого

Після снігової зими хочеться чогось яскравого та натякаючого на відродження, а зелений колір справляється з цим найкраще.

Адже зелений – це колір надії, весни та пробудження. Так що зелений – це тренд 2022. І вибрати можна будь-який колір – від яскравого, як фломастер, до приглушеного, із земляним відтінком, або оригінальний оливковий.

Двоколірний френч

Ще один із варіантів французького манікюру, який став популярним ще минулого року. Кольоровий френч – це добре, а двоколірний френч – це ще краще, вирішили стилісти, майстри манікюру та їхні клієнтки.

Так ваші нігті матимуть і яскравий, і стриманий вигляд одночасно, а ще цей дизайн є універсальним і пасує до будь-якого модного образу.

Рожевий + чорний

Рожевий і чорний – ще одне поєднання кольорів родом із 2000-х, коли в моду входили образи "готичних Лоліт". На якийсь час цей контрастний тренд був призабутий, але зараз він знову набирає сили.

Цікаво, але рок-музиканти, на зразок бойфренда Меган Фокс Machine Gun Kelly, роблячи манікюр, часто вибирають саме це поєднання кольорів.