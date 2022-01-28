Племянница короля Испании произвела фурор в Париже

21-летняя Виктория пятая в очереди на престол, но уже занимает места в первых рядах на Неделях моды

21-летняя Донья Виктория Федерика де Тодос лос Сантос де Маричалар и Бурбон носит очень длинный титул, является пятой в очереди на испанский трон и до поры до времени про нее никто не знал. Но сейчас племянница испанского короля Филиппа стала новой It girl и одной из самых популярных девушек в Сети. Об этом пишет Daily Mail.

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Виктория – младший ребенок и единственная дочь старшей сестры короля, инфанты Елены и испанского аристократа Хайме де Маричалара, с которым инфанта в разводе.

Фото: Instagram vicmabor Фото: Instagram vicmabor

Девушка училась в школе-интернате в Сассексе, поступила в Колледж международных исследований (CIS) в Мадриде, чтобы изучать деловое администрирование и менеджмент и только начала выходить в свет. Впрочем, с 2019 года она ведет Instagram, где рассказывает о своем стильном образе жизни, включая поездки в Грецию, Флоренцию и столицу Франции на Неделю моды в Париже.

Сейчас юная Виктория встречается с диджеем Хорхе Барсенасом, с которым познакомилась на музыкальном фестивале Starlite в Марбелье, и живет в шикарной квартире в центре Мадрида.

[ + – ] Виктория де Маричалар и Бурбон на приеме в Мадриде

Виктория любит корриду и впервые появилась на красной дорожке во время вручения наград ELLE Style Awards в октябре прошлого года.

И сейчас поклонники ищут сходство между Викторией и ее стильной тетей – королевой Летицией.

Она, как и королева Испании, любит испанские бренды одежды, и, судя по ее снимкам в Instagram, уже скоро юная аристократка может стать амбассадором какого-нибудь дома моды, или выйти на подиум в модном показе.