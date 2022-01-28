Племінниця короля Іспанії викликала фурор у Парижі

21-річна Вікторія п'ята в черзі на престол, але вже займає місця в перших рядах на Тижнях моди

21-річна Донья Вікторія Федеріка де Тодос лос Сантос де Марічалар і Бурбон носить дуже довгий титул, є п'ятою в черзі на іспанський трон і до певного часу про неї ніхто не знав. Але зараз племінниця іспанського короля Філіпа стала новою It girl і однією з найпопулярніших дівчат у мережі. Про це пише Daily Mail.

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Вікторія – молодша дитина та єдина дочка старшої сестри короля, інфанти Єлени, й іспанського аристократа Хайме де Марічалара, з яким інфанта в розлученні.

Фото: Instagram vicmabor Фото: Instagram vicmabor

Дівчина навчалася в школі-інтернаті в Сассексі, вступила до Коледжу міжнародних досліджень (CIS) у Мадриді, щоб вивчати ділове адміністрування та менеджмент і лише почала виходити у світ. Утім, із 2019 року вона веде Instagram, де розповідає про свій стильний спосіб життя, включаючи поїздки до Греції, Флоренції та столиці Франції на Тиждень моди в Парижі.

Зараз юна Вікторія зустрічається з діджеєм Хорхе Барсенасом, із яким познайомилася на музичному фестивалі Starlite у Марбельї, та живе в шикарній квартирі в центрі Мадрида.

[ + – ] Вікторія де Марічалар і Бурбон на прийомі в Мадриді

Вікторія любить кориду та вперше з'явилася на червоній доріжці під час вручення нагород ELLE Style Awards у жовтні минулого року.

І зараз шанувальники шукають подібність між Вікторією та її стильною тіткою – королевою Летицією.

Вона, як і королева Іспанії, любить іспанські бренди одягу, і, судячи з її знімків у Instagram, уже незабаром юна аристократка може стати амбасадором якогось будинку моди або вийти на подіум у модному показі.