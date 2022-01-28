Netflix показал трейлер нового южнокорейского сериала про БДСМ-отношения

Но сериал обещает быть скорей комедийным, нежели эротическим

Телеканал Netflix опубликовал выпускает трейлер нового южнокорейского сериала под названием "Любовь и поводки". Речь в нем пойдет об отношениях в стиле садо-мазо. Об этом пишет Daily Mail.

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Южнокорейские сериалы обычно рассказывают о любви и довольно целомудренны, но новый сериал, который будет транслироваться на Netflix расскажет о отношениях в стиле БДСМ между скромным офисным работником и его начальницей.

Сначала между ними возникает симпатия, а потом он хочет стать ее рабом. Впрочем, судя по трейлеру, сериал будет скорей романтичной комедией, нежели мрачным фильмом в духе уже ставших классикой "Секретарши" и "Пятидесяти оттенков серого".

[ + – ] Трейлер сериала "Любовь и поводки"

Так что пока неизвестно, на какую целевую аудиторию рассчитывает канал: на поклонников классических южнокорейских дорам, или на тех, кому понравилась нашумевшая "Игра в кальмара".

Впрочем, создатели пошли по проторенному пути и на главные роли взяли знаменитостей. Начальницу сыграет певица Сохен, а ее покорного подчиненного – Ли Джун Ен

Ли Джун и Сохен в Южной Корее являются айдолами K-pop. Сохен прославилась, как как участница самой популярной в Корее женской группы Girls’ Generation, а Джун Ен был участником бойз-бэндов UNB и U-Kiss

"Игра в кальмара", который вышел на телеканале Netflix 17 сентября 2021 года, стал самым популярным сериалом канала в 94 странах. И всего его посмотрели более 142 миллионов пользователей.

Так что на экранах появляется все больше и больше сериалов из Южной Кореи и смотрят их не только поклонники дорам, но и те, кто обычно предпочитал телесаги из США, или Европы.

Так, сегодня стартует показ зомби-сериала "Мы все мертвы", на который Netflix возлагает большие надежды и пророчит успех "предшественника, тем более, что в новом сериале играет звезда "Игры в кальмара" Ли Ю-ми.

[ + – ] Трейлер сериала "Мы все мертвы"

"Мы все мертвы" рассказывает историю школьников, которые оказались в ловушке в собственной школе, когда город наводняют зомби. И им приходится использовать все подручные средства, чтобы выжить.