Netflix показав трейлер нового південнокорейського серіалу про БДСМ-стосунки

Але серіал обіцяє бути швидше комедійним, ніж еротичним.

Телеканал Netflix опублікував трейлер нового південнокорейського серіалу під назвою "Любов і повідки". Йдеться про стосунки в стилі садо-мазо. Про це пише Daily Mail.

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Південнокорейські серіали зазвичай розповідають про кохання і досить цнотливі, але новий серіал, який транслюватиметься на Netflix, розповість про стосунки в стилі БДСМ між скромним офісним працівником і його начальницею.

Спочатку між ними виникає симпатія, а потім хоче стати її рабом. Утім, судячи з трейлера, серіал буде скоріше романтичною комедією, ніж похмурим фільмом на кшталт "Секретарки" і "П'ятдесяти відтінків сірого", що вже стали класикою.

[ + – ] Трейлер серіалу "Кохання та повідці"

Тож поки що невідомо, на яку цільову аудиторію розраховує канал: на шанувальників класичних південнокорейських дорам, або на тих, кому сподобалася гучна "Гра в кальмара".

Утім, творці пішли второваними стежками і на головні ролі взяли знаменитостей. Начальницю зіграє співачка Сохьон, а її покірного підлеглого — Лі Джун Йон.

Лі Джун і Сохьон у Південній Кореї є айдолами K-pop. Сохьон прославилася, як учасниця найпопулярнішого в Кореї жіночого гурту Girls' Generation, а Джун Йон був учасником бойз-бендів UNB та U-Kiss.

"Гра в кальмара", який вийшов на телеканалі Netflix 17 вересня 2021 року, став найпопулярнішим серіалом каналу в 94 країнах. І всього його переглянули понад 142 мільйони користувачів.

Тож на екранах з'являється все більше й більше серіалів із Південної Кореї і дивляться їх не тільки шанувальники дорам, але й ті, хто зазвичай віддавав перевагу телесаги зі США або Європи.

Так, сьогодні стартує показ зомбі-серіалу "Ми всі мертві", на який Netflix покладає великі надії та пророкує успіх "попередника, тим паче що в новому серіалі грає зірка "Гри в кальмара" Лі Ю-мі.

[ + – ] Трейлер серіалу "Ми всі мертві"

"Ми всі мертві" розповідає історію школярів, які опинилися у пастці у власній школі, коли місто наповнюють зомбі. І їм доводиться використовувати усі підручні засоби, щоб вижити.